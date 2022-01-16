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İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Buyrukçu, güven tazeledi

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Buyrukçu, güven tazeledi
AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Ekonomi

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu göreve yeniden seçildi.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu göreve yeniden seçildi.

İzmir Kuyumcular Odası Genel Kurulu, Selahattin Akçiçek Salonu'nda yapıldı.

Mevcut başkan Murat Kurtuluş Buyrukçu ile Turgay Baransel'in listelerinin yarıştığı genel kurulda 397 kuyumcu oy kullandı.

6 oyun geçersiz sayıldığı oylamada Turgay Baransel 193 oyda kaldı. Murat Kurtuluş Buyrukçu 198 oy alarak yeniden seçildi.

Buyrukçu başkanlığındaki yönetim kurulu, Yılmaz Aydın, Önder Özer, Mithat Akçalı, Mehmet Emin Çobanoğlu, Fikret Yıldırım ve Serkan Çelik'ten oluştu.

AA / Haydar Toprakçı - Ekonomi Haberleri
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İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu göreve yeniden seçildi.

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