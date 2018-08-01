Tarım ve Orman Bakanlığı, 294 kuş türünün gözlendiği, 107 kuş tütünün kuluçkaya yattığı, dünyanın ve Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan İzmir Kuşcenneti'nden canlı yayın yapmaya başladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tabiat Tarihi Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sıkı, "294 kuş türünün yaşadığı, flamingo ile dünyada soyu azalan kuş türlerinden tepeli pelikanların kuluçkaya yattığı İzmir Kuşcenneti'nde Tarım ve Orman Bakanlığı internetten canlı yayın yapmaya başladı. Canlı yayına ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı sayfasına girildikten sonra ormansu.gov.tr'ye giriş yapıldığında hem Bakanlık ana sayfasında hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sayfasına giriş yapılıp 'İzmir Gediz Kuşcenneti Canlı Yayını' tıklandığında play video'dan Flamingo adası ve bu adada 2018 yılında dünyaya gelen 12 bin flamingo yavrusu görüntüsüne ulaşılmaktadır" dedi.

"GELEMEYENLER DE GÖRME İMKANI BULACAK"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den pelikan adası ve sazlıklardan da canlı yayın yapılmasını sağlayacak 2 kameranın kurulması için desteklerini beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Sıkı, "Canlı yayın yapan ve ileride yapılacak 2 kamera sistemi ile İzmir Kuşcenneti'ne gelen ziyaretçiler ile buraya gelemeyen herkes bu kamera sistemi ile İzmir Kuşcenneti'ni yakından görme imkanına kavuşmuş olacaktır. İzmir Kuşcenneti'ndeki kamera sistemi ile Kuşcenneti Türkiye ve dünyaya İzmir'in doğal güzellik ve zenginliklerini sunmasının yanında Türk insanının tabiatın korunması için yaptıklarını da kamuoyuna sunma imkanı sağlayacaktır" diye konuştu. Prof. Dr. Sıkı, "İzmir Kuşcenneti'nin Türkiye ve dünyaya açılması, tanıtılması çok önemli. Bu canlı yayın hizmetinin de tanıtıma büyük katkı vereceğini düşünüyorum. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Nurettin Taş ve emeği geçen Genel Müdürlük personeline teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

(İHA)