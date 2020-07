İZMİR Kurşunlu Manastırı'nda göçük tehlikesi Kurşunlu Manastırı'nda göçük tehlikesiAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Bizans eseri Kurşunlu Manastırı'nın kilise kısmı, kaçak kazılar nedeniyle çökme riski taşıyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Bizans eseri Kurşunlu Manastırı'nın kilise kısmı, kaçak kazılar nedeniyle çökme riski taşıyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Kubbeyi tutan ayak payandalardan biri tamamen çöktü. Bu sebeple manastırın içine girilmemesi gerekiyor çünkü her an çökebilir. Özellikle yaz aylarında yüzlerce turist alana giriyor ve bu çok büyük bir tehlike arz ediyor" dedi.

İlçeye bağlı Davutlar Mahallesi'nin yaklaşık 10 kilometre uzağında Samson Dağları üzerinde yer alan ve 11'inci yüzyıl Bizans yapısı olduğu tahmin edilen Kurşunlu Manastırı'nın göçme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Kaçak kazılar nedeniyle kilise kısmının kubbesini taşıyan dört payandadan biri tamamen çökerken, duvarlar ve diğer payandalarda da çatlaklar oluştu. Güçlendirme çalışması yapılmaması durumunda kilisenin tamamen yıkılma riski taşıdığı ifade edilirken, gezmek için gelen turistler için de büyük bir risk teşkil ettiği kaydedildi. Kilisede incelemede bulunan Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bir an önce güçlendirme çalışmalarının başlaması gerektiğini söyledi. Sürücü, "Son on yıldır Kurşunlu Manastırı ne yazık ki sahipsiz durumda. Arkeolojik sit alan içinde yer aldığı için koruma altında ama bakımsız. Geçtiğimiz dönemlerde kubbenin üstünde çıkan kızılçam ağaçları büyük bir risk teşkil ediyordu ve Aydın Arkeoloji Müzesi denetiminde Milli Parklar tarafından ağaçlar kesildi. Bu çökmeyi hafifletti ancak kubbeyi tutan ayak payandalardan biri tamamen çöktü. Bu sebeple manastırın içine girilmemesi gerekiyor çünkü her an çökebilir. Özellikle yaz aylarında yüzlerce turist alana giriyor ve bu çok büyük bir tehlike arz ediyor. Manastırın çevresinin tel örgüyle çevrilip, içeriye insan girişinin engellenmesi lazım. Manastırın çökmemesi içinde güçlendirme çalışmalarının da bir an önce başlaması gerekiyor" diye konuştu.

'DEFİNECİLER TARİHİ BELGELERİ ORTADAN KALDIRIYOR'

Kaçak kazılar ve bölgedeki insan popülasyonunun manastıra zarar verdiğinin altını çizen Sürücü, "Birçok tarihi alanlarımızda olduğu gibi ne yazık ki Kurşunlu Manastırı'nda da kaçak kazılar yapılıyor. Özellikle definecilerin yaptığı kazılar, manastırın geçmişindeki tarihi belgeleri ortadan kaldırıyor. Bunun engellenmesi gerekiyor. Burada sadece manastırı görmek için değil, çevresindeki sulak alanlara da çok fazla ziyaretçi geliyor. Biyolojik çeşitlilik açısında çok önemli bir alandan söz ediyoruz. Bir yangın çıkması durumunda hem yanı başındaki milli park hem de bölgedeki biyolojik çeşitlilik zarar görecek. Mangal yakılmasının da kesinlikle yasaklanması gerekiyor" dedi.

'BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİYİZ'

Manastırı korumak için harekete geçilmesi gerektiğini belirten Sürücü, "Kurşunlu Manastırı, ülkemiz için çok önemli kültürel bir miras. Bunu kamu kurumlarıyla, STK'larla, belediyelerle, üniversitelerle hep beraber korumamız ve geleceğe taşımamız gerekiyor. Ancak burası çok yüksekte olduğu ve özellikle yazın insan popülasyonunun fazla olması sebebiyle korumayı zorlaştırıyor. Bu alanı, koruyarak kullanmalıyız. Milli parkın sınırlarını genişleterek Kurşunlu Manastırı da bu alana alınmalıdır. Eğer güçlendirme çalışması yapılmazsa, manastır yıkılacak" uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA