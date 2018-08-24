İzmir Kurban Pazarları ve Kesim Yerlerinde Temizlik Başladı Hd

İzmir'de, Kurban Bayramı'nın son gününde, kurban pazarlarında bir yanda satıcıların toplanma telaşı sürürken, diğer yanda ise günlerdir buralarda bekleyen hayvanlardan geriye kalan atıklar, belediye ekiplerince temizlenmeye başlandı.

Kentte bayramın birinci günü yaşanan kurban kesme telaşı, son günde de devam etti. Bu telaş, ilk güne nazaran azdı. Bayramın son günü özellikle daha ucuz fiyata kurban almak isteyen az sayıda vatandaş dikkat çekti. Ellerindeki hayvanların tamamını satan besiciler, çadırlarını söküp kurban pazarlarından ayrıldı. Ellerinde hayvanları kalanlar ise bir yandan son gün satış yaparken, bir yandan da toplanmaya çalıştı. Bunların yanı sıra belediyle ekipleri, kepçelerle kurban pazarlarında hayvanlardan geriye kalan çöp, yem ve gübreleri, temizlemeye başladı. Belli bölgelerde yığılan çöplerin daha sonra kamyonlarla alınacağı belirtildi.