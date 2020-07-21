İZMİR KURBAN PAZARINDA SAHTE PARA ÖNLEMİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İZMİR KURBAN PAZARINDA SAHTE PARA ÖNLEMİ

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarı işletmecileri, olası bir mağduriyet yaşanmaması için hayvan satıcılarına sahte para kontrol kalemi dağıttı.

İZMİR KURBAN PAZARINDA SAHTE PARA ÖNLEMİ
21.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:51

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki kurban pazarı işletmecileri, olası bir mağduriyet yaşanmaması için hayvan satıcılarına sahte para kontrol kalemi dağıttı.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala en hareketli noktaların başında kurban pazarları geliyor. Birçok vatandaş kurbanlıklarını almak için pazarlara akın ederken, kurban satıcılarının en çok şikayet ettiği konuların başında sahte para bulunuyor. Gaziemir ilçesindeki kurban pazarının işletmecileri, satıcıların bu mağduriyetinin önüne geçmek için sahte para kontrol kalemi dağıttı. İşletmecilerden Cemal Çimen (39), esnafın durumdan memnun olduğunu belirterek, "Bu sene koronavirüs nedeniyle geçmiş yıllara göre daha farklı önlemler aldık. Aldığımız temizlik ve hijyenik önlemlerin dışında hayvan satışı yapan arkadaşlarımız için de farklı bir uygulama yaptık. Geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki esnafa sahte para verildiğini biliyorduk. Biz de bunun önüne geçebilmek için her esnafa sahte para kontrol kalemi dağıttık. Arkadaşlarımız da bu uygulamadan oldukça memnun kaldı. Bu şekilde sahte paranın önüne geçebildiğimizi düşünüyorum. Sonuçta arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanından gelip çok fazla emek sarf ediyorlar. Biz de emekleri boşa gitmesin diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'HER SENE 3-4 BİN SAHTE ÇIKIYOR'

Pazar esnafından Bayram Uzunay (28), hemen her sene sahte para mağduriyeti yaşadıklarını söyleyerek, "Millet kurban kesiyor, parayı sahte veriyor. Geçen sene pazardan sonra topladığım paraları bankaya götürdüğümde banka yetkilisi 3 bin 500 liranın sahte olduğunu söyledi. Zaten kazandığımız para ortada. Sahte para verip kurban kesenlere diyecek bir şey bulamıyorum. Bu sene aldığım paraları kalemle kontrol edip alıyorum. Eğer siyah renk verirse paranın sahte olduğunu anlıyorum. Her sene 3- 4 bin lira sahte para çıkıyor. Ardahan'dan geliyorum. Oradan buraya gelene kadar yaptığımız çok masraf var. Bir de sahte para gelince kıymeti kalmıyor" şeklinde konuştu.

Kalem uygulamasından memnun olduğunu belirten Evren Deniz (24) ise, "Daha önce sahte para almıştım ve fark edemedim. Çünkü orijinaline çok yakın yapmışlardı. O yüzden dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu yıl da kalemle kontrol ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Ekonomi
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Güncel
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak Politika
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 3. Sayfa
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Aleksic'ten Galatasaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
Aleksic'ten Galatasaray'a çarpıcı eleştiri: Parayı harcamayı bilmiyorlar, Falcao'ya 7 milyon euro veriyorlar
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Nuri Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ozan Güven Şeyma Subaşı Tuvana Türkay Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Avrupa Ak Parti Ayasofya
Şu an buradasınız: İZMİR KURBAN PAZARINDA SAHTE PARA ÖNLEMİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 12:50:22. #1.15#
title