İZMİR Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar dolup taştı Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar dolup taştıİZMİR'de Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar, vefat eden yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenlerle doldu.

Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar dolup taştı

İZMİR'de Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar, vefat eden yakınlarının kabrini ziyaret etmek isteyenlerle doldu. Kalabalık olan mezarlıkta maske takıp, sosyal mesafeye uymaya çalışan ziyaretçiler, ellerinde çiçeklerle kabir başında dua etti.

Karabağlar ilçesindeki Paşaköprü Mezarlığı, vefat eden yakınlarını ziyaret etmek isteyenlerle doldu. Kurban Bayramı arifesinde sevdiklerinin kabirlerine çiçeklerle gelen ziyaretçiler, maske takıp sosyal mesafeye uymaya çalıştı. Ellerinde çiçeklerle mezarlığa gelen kişiler, kabir başında dua ederek, toprağı suladı. Mezarlığın girişinde bulunan çiçekçilerin önü boş kalmadı. Paşaköprü Mezarlığı'na 9 yıl önce vefat eden anne ve babasını ziyarete gelen Hülya Güleryüz, Ailemi ziyarete geldim. Uzun zamandır gelememiştim pandemi nedeniyle. Çıkıp gelememiştim, şimdi geldim. Çok duygulandım. Maskemi taktım, mezar başında tek başına olduğum için çıkardım. Tek başıma geldim, burada dua ediyorum onlar için dedi.

Kaynak: DHA