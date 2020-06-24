İZMİR Küner Mahallesi'nde koronavirüs alarmı Küner Mahallesi'nde koronavirüs alarmıİZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine filyasyon çalışmalarına ağırlık verildi.

Küner Mahallesi'nde koronavirüs alarmı

İZMİR'in Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, koronavirüs vakalarındaki artış üzerine filyasyon çalışmalarına ağırlık verildi. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, köyün girişinde nöbet bekleyen jandarma ekipleri, ateş ölçüm çalışmasına başladı.

Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görüldü. İl Pandemi Kurulu kararınca, 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışmasına başlandı. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, binaya gelemeyecek durumda olan yaşlı ya da engelliler için de gezici test ekipleri görevlendirildi. Koruyucu ekipmanlarını giyen filyasyon ekipleri, vatandaşlara PCR testleri yaptı. Öte yandan, mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri nöbet tutmaya başladı. Gelen araçlardaki kişilerin ateşlerini ölçen ekipler, ateşi düşük olan kişilerin mahalleye giriş yapmasına izin verdi.

Kaynak: DHA