İzmir kumpasının avukatı Trabzon'da yakalandı

İzmir kumpasının avukatı Trabzon'da yakalandı

İzmir'de askeri casusluk davası kumpasının avukatlarından M.A., Trabzon'da saklandığı evde yakalandı.

30.09.2019 09:15
İzmir kumpasının avukatı Trabzon'da yakalandı

İzmir'de askeri casusluk davası kumpasının avukatlarından M.A., Trabzon'da saklandığı evde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İzmir'de "askeri casusluk" davasında Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas düzenleyen FETÖ/PDY üyelerinden olduğu ileri sürülen M.A., Trabzon'da jandarma tarafından yakalandı. Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çukurçayır'da 3 katlı bir evin çatı katında yakaladığı M.A., İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından İzmir'e sevk edildi. - TRABZON

Kaynak: İHA
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