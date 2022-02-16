İzmir kulüplerine yeni destek

KANADA'dan çıkan bir Türk girişimi olarak İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) öncülüğünde İzmir kulüpleri ve amatör sporculara katkı sağlaması hedeflenen Tribation projesinin tanıtımı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Sporun ve sporcunun dünya çapındaki buluşma uygulaması olma planıyla yola çıkan projenin İZVAK Başkanı Ali Erten, Tribation CEO'su Timur Toramanoğlu, World17 CEO'su Adam Even Garipoğlu'nun ev sahipliğindeki tanıtımına İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Uygulamanın dünya çapında 3 yıllık kullanıcı hedefinin 300 milyon kişi olarak açıklandığı toplantının açılış konuşmasını yapan İZVAK Başkanı Erten, "İletişim, tüm dünyada yeni bir dönem ve gelir modeli yarattı. Tribation uygulamasının global hisselerinin yüzde 3'ü, İZVAK üzerinden İzmir kulüplerine dağıtılacak. Kulüpler, uygulamayı kulüp profilleriyle indiren amatör sporcular ve taraftarlar üzerinden pay da alacak. Bu, bugünden yarına gerçekleşecek bir durum değil. Uzun soluklu, kalıcı ve sürekli artar bir gelir modeli. İlklerin kenti İzmir, İZVAK'ın getirdiği iş birliği ve güç birliği ile çok önemli bir projeye başlıyor" dedi.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu da projeyi desteklerini ifade ederken, İGC Başkanı Dilek Gappi, "Biz de İGC olarak uluslararası iki proje yürütüyoruz. Dar kalıpların dışına çıkıyoruz. Sorunları birbirimize anlatarak çözemeyiz. Tribation bu açıdan bir çıkış noktası olarak. Hepimiz dijital çağa ayak uydurmak zorundayız" vurgusu yaptı.