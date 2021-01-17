İzmir kulüplerinden örnek dayanışma
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İzmir kulüplerinden örnek dayanışma

17.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:49
İzmir kulüplerinden örnek dayanışma

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altında bulunan profesyonel liglerdekiİzmir kulüpleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek 18 milyon TL'lik reklam gelirinin dağılımını uzlaşı ve mutabakat içerisinde yaptı.

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altında bulunan profesyonel liglerdeki

İzmir kulüpleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek 18 milyon TL'lik reklam gelirinin dağılımını uzlaşı ve mutabakat içerisinde yaptı. Reklam anlaşmasında kulüplerin alacağı pay, kulüp başkanlarının imzaladığı ortak mutabakat protokolü ile belli oldu. İZVAK Başkanı Ali Erten'in, "Tam bir uzlaşı" olarak nitelendirdiği dağılım sonucunda Süper Lig'deki Göztepe'nin 5 milyon 538 bin 465 TL, TFF 1'inci Lig'deki Altay, Altınordu ve Menemenspor'un 2 milyon 769 bin 230'ar TL, 3'üncü Lig'deki Karşıyaka, Bucaspor 1928 ve Bergama Belediyespor'un ise 1 milyon 384 bin 615'er TL alacağını açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 7 Ocak tarihinde İZVAK organizasyonunda kulüp başkanları ile yapılan çevrimiçi toplantıda, profesyonel liglerde er alan İzmir takımları dışında amatör kulüplere de ayrı bir destek paketi hazırlayacaklarını belirtmişti. İZVAK Başkanı Erten, kendi talepleri doğrultusunda ödemenin direkt olarak kulüplere yapılacağını, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dile getirdiği, "İzmir spor filmi" ile ilgili ek kaynak yaratmak için diğer çözüm ortakları ile çalışmaya başladıklarını belirterek, "Sessiz, sedasız ve tam bir uzlaşı ile gelinen nokta, yıllar içinde gelişen iklimin güzel ve verimli bir sonucu. Belediye Başkanımız Tunç Soyer de kulüplerimizin daha büyük başarılara imza atacağı inancıyla bu uzlaşmacı yaklaşımlarından dolayı yönetimimize ve tüm kulüplerimize teşekkürlerini iletti" şeklinde konuştu.

Erten, kulüplerin imzaladığı dağılımı belirleyen ortak protokolün yarın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edileceğini de sözlerine ekleyerek, "Tam bir uzlaşı ile

gelinen nokta, kulüplerimiz, kulüp başkanlarımız,yönetimlerimiz ve kurumlarımızla hepberaber, büyük emeklerle, sabırla yıllar içinde geliştirdiğimiz işbirliği ve dayanışmanın güzelbir sonucudur. Ortak bir amaç için birlikte hareket etmek çok önemli. Bu bizim en büyükgücümüz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Pandemi sezonununzorluklarını dayanışma ve işbirliği ile birlikte aşmak için kulüplerimizle, kurumlarımızla elele olmaya, birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Uzlaşmacı tutumunu koruyan ve bunu her

geçen gün daha da geliştiren kulüplerimize, başkan ve yöneticilerimize teşekkür ederiz" dedi.


- İzmir
İzmir kulüplerinden örnek dayanışma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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