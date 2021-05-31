İzmir kulüplerinden Anadolu Efes'e tebrik
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İzmir kulüplerinden Anadolu Efes'e tebrik

İzmir kulüplerinden Anadolu Efes'e tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmir'in spor kulüpleri Pınar Karşıyaka, Altay, Altınordu ve Göztepe, Euroleague'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'i sosyal medyadan mesaj yayınlayarak tebrik etti.

İzmir'in spor kulüpleri Pınar Karşıyaka, Altay, Altınordu ve Göztepe, Euroleague'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes'i sosyal medyadan mesaj yayınlayarak tebrik etti.

Anadolu Efes, dün akşam oynanan Euroleague final karşılaşmasında Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. 2017'de Fenerbahçe Beko ile kazanılan şampiyonluğun ardından Euroleague kupası 4 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye gelmiş oldu. Anadolu Efes'in büyük başarısı uluslararası çapta takdir toplarken, Türkiye'deki spor kulüpleri de Anadolu Efes'e tebrik mesajları yayınlandı.

İzmir'in spor kulüpleri Pınar Karşıyaka, Altay, Altınordu ve Göztepe de sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlayarak Anadolu Efes'in şampiyonluğunu kutladı. Kulüplerin paylaşımları kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı. - İZMİR

İzmir kulüplerinden Anadolu Efes'e tebrik
İzmir kulüplerinden Anadolu Efes'e tebrik
İzmir kulüplerinden Anadolu Efes'e tebrik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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