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İzmir kulüplerinden amatörlere destek

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan "Biz Varız" dayanışma kampanyasına İzmir'in profesyonel kulüpleri de katıldı.

İzmir kulüplerinden amatörlere destek
22.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:29

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan "Biz Varız" dayanışma kampanyasına İzmir'in profesyonel kulüpleri de katıldı. İzmirli beş kulüp 1200 erzak paketiyle ilçelerdeki amatör spor kulüplerine destek oldu. Altay, Altınordu, Göztepe, Karşıyaka ve Menemenspor kulüplerinin destek verdiği kampanya alkış topladı. Hazırlanan koliler ihtiyaç sahibi sporculara gönderilmek üzere amatör spor kulüplerinin temsilcilerinin oluşturduğu kulüplere iletildi.

Erzak kolilerinin dağıtımının yapıldığı Celal Atik Spor Salonu'nda kulüp başkan ve temsilcileriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, küresel salgında en çok zorlanan alanlardan birinin spor olduğunu dile getirdi. Soyer, "Bu süreçte özellikle amatör spor kulüpleri de yara aldılar. Onlara desteklerimizi sürdüreceğiz. Kampanyaya destek olan kulüplere teşekkür ediyorum. İzmirli dayanışmanın ne demek olduğunu, her alanda herkese gösteriyor" dedi. 

Amatör kulüplerin, profesyonel kulüplerin sporcu havuzu olduğunu ifade eden Başkan Soyer şöyle devam etti:

"Onların kılcal damarları olmuştur. Yaşadığımız bu zorlu günlerde profesyonel kulüplerimiz, amatörlere sahip çıkmıştır. Hepinizle gurur duydum. Bu işe öncülük yapan arkadaşlara minnettarım. İyi ki varlar. İçimize su serptiler. Bunlar güzel günlerin işaretleri olacak. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir dayanışma yoktur. İzmir farklı bir duruş gösteriyor."

İZMİR FARKINI GÖSTERDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin ve Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir'in farkını gösterdiğini ve bu dayanışma ruhunun dalga dalga yayılacağına inandıklarını söyledi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın, futbolun çok zor günler geçirdiği bu süreçte bu dayanışmayı alkışladıklarını dile getirdi.


Kaynak: DHA

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