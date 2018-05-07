İzmir'de Bir Genç Kullandığı Maddeyle Zombi Gibi Sokaklarda Dolaştı

İzmir'in Konak ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçerek sokak ortasında sızdı.

KULLANDIĞI MADDE SONRASI ZOMBİ GİBİ DOLAŞTI

Alsancak semtinin Kahramanlar mahallesinde kimliği belirsiz bir kişi, kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçti. Ayakta durmakta zorlanan 25-30 yaşlarındaki genç, park halindeki araca tutunarak ayakta kalmaya çalıştı.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETMEK İSTEDİ

Maddenin etkisiyle yere yığılan gence çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi. Bir vatandaş, "Ne içiyorsunuz bu hale gelmek için kardeşim" diyerek, madde etkisinde genci ayıltmaya çalışsa da sonuç alamadı.

GENÇ YALPALAYARAK UZAKLAŞTI

Vatandaşların ayağa kaldırdığı kişi yürümeye çalışarak oradan uzaklaşmak istedi. Ancak gencin içler acısı hali, son zamanlarda içtikleri sentetik maddelerin etkisiyle zombiye dönenleri hatırlattı. Bir süre sonra kendini toparlayan genç, yalpalayarak sokaktan uzaklaştı.