İzmir'de Bir Genç Kullandığı Maddeyle Zombi Gibi Sokaklarda Dolaştı
İzmir'de bir genç kullandığı sentetik maddenin etkisiyle zombi gibi sokaklarda dolaştıktan sonra kendinden geçerek sokak ortasına yığıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçerek sokak ortasında sızdı.
KULLANDIĞI MADDE SONRASI ZOMBİ GİBİ DOLAŞTI
Alsancak semtinin Kahramanlar mahallesinde kimliği belirsiz bir kişi, kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçti. Ayakta durmakta zorlanan 25-30 yaşlarındaki genç, park halindeki araca tutunarak ayakta kalmaya çalıştı.
ÇEVREDEKİLER YARDIM ETMEK İSTEDİ
Maddenin etkisiyle yere yığılan gence çevredeki vatandaşlar müdahale etmek istedi. Bir vatandaş, "Ne içiyorsunuz bu hale gelmek için kardeşim" diyerek, madde etkisinde genci ayıltmaya çalışsa da sonuç alamadı.
GENÇ YALPALAYARAK UZAKLAŞTI
Vatandaşların ayağa kaldırdığı kişi yürümeye çalışarak oradan uzaklaşmak istedi. Ancak gencin içler acısı hali, son zamanlarda içtikleri sentetik maddelerin etkisiyle zombiye dönenleri hatırlattı. Bir süre sonra kendini toparlayan genç, yalpalayarak sokaktan uzaklaştı.
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Rob ZombieCevap Yaz Yayından Kaldır
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Videoya çekmek yerine Ambulans çağırabilirdiniz !Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bazi aliskanlik yapan ilaclar var mesela psikiyatik ilaclar onlari bile birakirken doktor kontrolunde birakiliyor kisi yaaa sigara bile birakilmiyor kolay kolay ne olur bulasmayin bu tur seylere gencler yapmayin birileri bunun parasiyla kral gibi yasiyor olan sizlere oluyor hayat cok kisa yavas yavas olmeyin bir kere geldiniz bu dunyaya bir sansiniz daha yok sorun cozmez bu illet ne olur yapmayin bunu kendinizeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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akp halkin hali gör hicmi sizin sorunlulugunuz yok bu millettenCevap Yaz 2 Yayından KaldırHAHAHAHHAHA: NE DİYON YA SEN=)))))))) AHHHH KAFAMA TAŞ DÜŞTÜ RECEP NERDESİN RECEP HEPSİ SENİN SUÇUN HAHAHAHAHHA =)) EMİN OL BU İNSAN CHPPKK LIDIR.SUÇU REİS DE DEĞİL OY VERDİĞİN İNSANLARDA ARA DİYCEM DE ONLARIN DA SUÇU YOKKİ BU ADAM MAL =))))1 1 Yayından Kaldır