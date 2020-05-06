İZMİR KUAFÖRLER AÇILIŞA RANDEVU DEFTERİYLE HAZIRLANIYOR
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İZMİR KUAFÖRLER AÇILIŞA RANDEVU DEFTERİYLE HAZIRLANIYOR

İZMİR KUAFÖRLER AÇILIŞA RANDEVU DEFTERİYLE HAZIRLANIYOR
06.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:22

TÜRKİYE'de yaklaşık 1.5 aydır kapalı durumda olan kuaförler ve berberlerin 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçeceği açıklanınca, işyeri sahipleri hazırlıklara başladı.

TÜRKİYE'de yaklaşık 1.5 aydır kapalı durumda olan kuaförler ve berberlerin 11 Mayıs'ta tekrar faaliyete geçeceği açıklanınca, işyeri sahipleri hazırlıklara başladı. Hijyen açısından daha sıkı tedbirlerin alınacağı çalışma alanlarını dezenfekte etmek için dükkanlarını hazırlayan kuaför ve berberler, bir yandan da müşterilerinin rezervasyonlarına yetişmeye çalışıyor. İzmirli erkek kuaförü Vedat Arslan, talepleri randevu defterine not aldığını ve açıldıktan sonra kendilerini yoğun bir çalışma temposunun beklediğini söyledi.

Normalleştirmenin ilk adımlarından birisi olan işyerlerinin açılması ile daha sıkı bazı kurallar da devreye girecek. Bu işyerlerinden biri de kişisel bakımın sağlandığı kuaför ve berber dükkanları. Yeni alınan kararlar kapsamında bu işyerlerinin 11 Mayıs'ta faaliyete geçebileceğinin açıklanması işyeri sahipleri ile kişisel bakımlarını ihmal edenler arasında bir telefon trafiğine neden oldu. İzmir'deki erkek kuaförü Vedat Arslan, yaklaşık 54 gündür salonların kapalı olduğunu söyleyerek buna bağlı olarak zor zamanlar geçirdiklerini dile getirdi. 11 Mayıs'ta hayata geçirilecek uygulama için çok sevindiklerini ifade eden Arslan, "Dünden beri müşterilerimden telefon üzerine telefon gelmeye başladı. 11 Mayıs'ta başlayıp 16 Mayıs'a kadar randevularımız var. İnsanları yavaş yavaş belirli zaman diliminde kabul edeceğiz. Bunun için randevu defteri oluşturduk. Bu şekilde çalışmayı planlıyoruz" dedi. Tek kullanımlık kesim örtüsü ve tek kullanımlık havlular ile çalışacaklarını anlatan Arslan, "Salonumuzda tüm dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Belli aralıklarla makineyle dezenfekte edilecek. Her müşteriye kişiye özel havlu ve kesim örtüleri kullanmaya gayret ediyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 5 koltuklu bir salonumuz var. Yarısını kullanmaya çalışacağız. Her koltuk arasında birer metre mesafe bırakmaya özen göstereceğiz. Gelen misafirlerimizin de sağlığını hem de kendi sağlığımızı korumaya çalışacağız. Gelen tüm misafirlerimize yüzlerini rahat şekilde kapatabilecek ürünler için gerekli tedariki yaptık" diye konuştu.

'GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇECEĞİZ'

İzmir'in Buca ilçesinde bir kuaför salonu işleten Caner Koç da koronavirüs salgını nedeniyle bundan sonra daha sıkı önlemler alacaklarını dile getirdi. Açıklamanın ardından dükkana gelerek hazırlıklara başladıklarını kaydeden Koç şunları söyledi:

"Bundan sonra kuaförler olarak hepimizin üzerine düşen görevler biraz daha fazla olacak. Misafirlerimiz geldiğinde kapıda önce ateşleri ölçülerek dezenfektan paspasta ayakları dezenfekte edildikten sonra içeri alacağız. Maske, eldiven, siperlik gibi tüm önlemler alındıktan sonra müşteri kabul edeceğiz. Sürekli uyguladığımız hijyen kurallarını daha da arttıracağız. Çalışan arkadaşlarımız eldiven ve maske takarak önlem alacak. Sosyal mesafe salonumuzda uygulanacak. Koltuk sayımızın yarısı kadar müşteri kabul edeceğiz. Mayıs ayında ya da bayramdan önce açılacağımızı bekliyorduk. Hepimiz işimizin başına döneceğimiz için aşırı sevinçliyiz ama daha özverili çalışmamız gerekir. Ben de bugün tezgah ve koltuk gibi müşterilerin temas edeceği tüm yerleri dezenfekte ettim. Salonu havalandırdım. Kişisel malzemeler ve tek kullanımlık malzemeler arttı. Havlular dahi kullan at şeklinde olacak. Müşterimizi servis koltuğuna aldıktan sonra saçını tek kullanımlık havluyla kurulayacak ve havluyu imha edeceğiz. "

İZMİR KUAFÖRLER AÇILIŞA RANDEVU DEFTERİYLE HAZIRLANIYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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