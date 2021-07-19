İzmir, Kovid-19'a karşı aşılamada bayramda da hız kesmeyecek
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İzmir, Kovid-19'a karşı aşılamada bayramda da hız kesmeyecek

İzmir, Kovid-19'a karşı aşılamada bayramda da hız kesmeyecek
Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Sağlık

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan aşı uygulamasında iyi bir noktada olduğunu belirterek, Kurban Bayramı süresince de sağlık çalışanlarının aşı çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yapılan aşı uygulamasında iyi bir noktada olduğunu belirterek, Kurban Bayramı süresince de sağlık çalışanlarının aşı çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Aşılama seferberliğinin devam ettiği İzmir'de Kurban Bayramı tatili sürecinde de çalışmaların hız kesmemesi için bir dizi önlem alındı. Kentteki hastanelerde bulunan aşı polikliniklerinde 400 aşılama personelinin yanı sıra toplam 105 personelin görev yapacağı 35 mobil ekip, ilçelerdeki meydanlarda aşılama çalışması yürütecek.

İzmir'de aşılama çalışmalarında gelinen nokta ve hedeflerle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Vali Köşger, vatandaşların duyarlılığı ve ekiplerin gayretiyle diğer illere göre aşı uygulamalarının hızlı ilerlediğini, aşı olacak nüfusun yüzde 72'sinin aşılanmasıyla Kovid-19 aşı haritasında mavi kategoride yer almaya yaklaştıklarını söyledi.

İzmirlilere ve tatil için kente gelenlere uyarılarda bulunan Köşger, şu değerlendirmede bulundu:

"Sağlık çalışanlarımız bayram sürecinde de aynı tempoyla çalışmaya devam edecek. En kısa sürede mavi kategoriye geçeceğimize inanıyoruz. Aşılamada çok iyi gidiyoruz. En iyi 10 il arasında 9'uncu sıradayız. Daha iyi olacağız. Ama hastalık tümüyle bitmiş değil. Bazı günler kentte virüs nedeniyle ölüm sıfır oluyor ama günde 2-3 kişinin vefat ettiği günler de var. Hastalık, bulaşmaya ölümcül olmaya devam ediyor. Hemşehrilerimiz tatilini, bayramlarını kurallara dikkat ederek geçirsinler. Kalabalık ortamlara girmesinler. Hijyen, maske ve mesafeye dikkat etsinler. Aşı sırası gelenler muhakkak aşısını yaptırsın."

Köşger, aşı sırası gelenleri aşı olmaya davet ederek, mazereti bulunanlarının ayağına gitmek için ekiplerin hazır tutulduğunu dile getirdi.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Köşger, kurban kesimiyle ilgili hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve yola çıkacakların emniyet kemeri, hız, takip mesafesi gibi trafik kurallarına riayet etmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Sağlık çalışanı ve vatandaşlardan "aşı olun" çağrısı

Kovid-19 aşısı sırası gelenler arife gününde de sağlık kuruluşlarında aşılarını oldu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Hemşire Buse Savran, bayram süresince de yoğun şartlarda çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Aşının salgınla mücadeledeki önemini vurgulayan Savran, "Halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Tüm çabamız İzmir'in haritada mavi olması için." dedi.

Hastanede ikinci doz aşısı uygulanan Hatice Pekmezci de ilk dozunu geçen ay olduğunu aktararak, "Aşı olalım ki her yerde rahat bir şekilde hareket edebilelim, çocuklarımıza iyi bir gelecek verelim." ifadelerini kullandı.

Semih Kerpiç ise (66) 3. doz aşı sırası geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Herkesin aşı olmasını öneriyorum. Aşısız olur mu, böyle bir imkan var herkesin yararlanması lazım. Faydası var, zararı yok. Aşımızı olduktan sonra daha önceki yaşantımıza dönebiliriz. Öbür türlü mümkün değil. Ama aşımızı olduktan sonra maske ve mesafeye bir müddet daha devam edeceğiz, yetkililer aksini söyleyene kadar."

İkinci doz aşısını yaptıran Göksu Çağlar (38) da salgın nedeniyle zor dönemden geçildiğini belirterek, herkesin aşı yaptırmasını tavsiye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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