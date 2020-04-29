İZMİR Koronavirüsü yenen güvenlik görevlisi Sigarayı bırakın
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İZMİR Koronavirüsü yenen güvenlik görevlisi Sigarayı bırakın

Koronavirüsü yenen güvenlik görevlisi: Sigarayı bırakınİZMİR'de hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Abakay, yakalandığı koronavirüs hastalığını yendi.

İZMİR Koronavirüsü yenen güvenlik görevlisi Sigarayı bırakın
29.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:06

Koronavirüsü yenen güvenlik görevlisi: Sigarayı bırakın

İZMİR'de hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Abakay, yakalandığı koronavirüs hastalığını yendi. Bu süreçte sigarayı bırakan Abakay, "Nefes alamıyorsunuz, öksürüyorsunuz. Üzerine sigara içmeye devam ederseniz durum daha da ağırlaşıyor. Herkese sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Bayram Abakay, 5 Nisan'da bel, baş ağrısı ve boğazında yanma şikayetiyle çalıştığı hastanenin koronavirüs polikliniğine gitti. Burada ciğer tomografisi çekilen ve test yapılan Abakay'ın, koronavirüse yakalandığı saptandı. Evine giderek kendisini karantinaya alan Abakay, 14 günlük ağrılı ve sancılı bir süreç sonunda virüsü yenmeyi başardı. Hala evde karantinada bulunan Abakay, çıktıktan sonra ilk işinin immün plazma bağışında bulunmak olacağını söyledi.

'BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ'

Hastalık sürecinden bahseden Bayram Abakay, koronavirüs pozitif olduğunu öğrenince 'başından aşağı kaynar sular döküldüğünü' söyledi. Abakay süreci anlatarak, şunları kaydetti:

??Evde kimseye temas etmeden arabaya bindim ve hastaneye gittim. Korkmamam gerektiğini söylediler, ilaçlarımı verdiler ve neler yapmam gerektiğini anlattılar. Eve gelirken arabada eşimi aradım ve bana bir oda ayarlamasını, 2 hafta boyunca bu odada kalacağımı söyledim. Eve geldim ve odaya girdim. En kötü şey karantinada çocuklarınla oynayamamak, onların sesini duyamamak. Karantina sürecinde nefes darlığım çok arttı, öksürüğüm oldu ve baş ağrılarım da arttı. Gerçekten acı çektiğimi söyleyebilirim. Çocuklarımı düşünüp, başıma daha kötü bir iş geleceğini düşünerek kaygılandım ve endişelendim. Kahvaltımı ve diğer öğünlerimi tam zamanında yapıp, ilaçlarımı düzenli olarak içmeyi kendime prensip edindim. Çok su içmem gerektiğini ve C vitaminini bol miktarda almam gerektiğini biliyordum."

'NEFES ALAMIYORSUNUZ, ÖKSÜRÜYORSUNUZ'

Tedavi sürecinde sigarayı bıraktığını söyleyen Abakay, "Buradan herkese sigarayı bırakmalarını öneriyorum. Koronavirüse yakalandığınızda, sigaranın zararını daha iyi görüyorsunuz. Çünkü nefes alamıyorsunuz, öksürüyorsunuz ve üstüne sigara içmeye devam ederseniz durum daha da ağırlaşıyor" dedi.

'ÇIKINCA İLK OLARAK PLAZMA BAĞIŞI YAPACAĞIM'

İmmün plazma bağışında bulunacağını belirten Abakay, "Bu hastalığa yakalanıp, atlatan insanlara sesleniyorum: Lütfen plazma bağışı için gönüllü olalım. Ben de plazma bağışı yapacağım. Herkes bizim kadar şanslı olmayabilir. Şöyle düşünelim. Siz koronavirüs hastası olmuşsunuz, hastanede yatıyorsunuz ve bu plazma bağışına ihtiyacınız var. Aileniz, eşiniz, arkadaşlarınız hepsi sizin için pervane olmuşlar ve sağda solda bu bağışı yapacak kişi arıyorlar. Ne kadar acı değil mi? Herkes empati yapmalı, kendisiymiş gibi düşünmeli. Bu bağışı lütfen yapalım. Bir insanın hayatını kurtarmaya vesile olmak ne kadar güzel bir şey. Düşünsenize bir insanın iyileşmenize katkınız oluyor. Bu mübarek aylarda işlenecek en güzel sevap herhalde budur" diye konuştu.

İZMİR Koronavirüsü yenen güvenlik görevlisi Sigarayı bırakın

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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