İZMİR Koronavirüsten sonra bağışıklık sistemini güçlendiren tarhanaya ilgi arttı Koronavirüsten sonra bağışıklık sistemini güçlendiren tarhanaya ilgi arttıTÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesi sonrası salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların, yüzyıllık bir lezzet olan ve besleyiciliği ile bilinen tarhanaya ilgisi arttı.

Koronavirüsten sonra bağışıklık sistemini güçlendiren tarhanaya ilgi arttı

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesi sonrası salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların, yüzyıllık bir lezzet olan ve besleyiciliği ile bilinen tarhanaya ilgisi arttı. Uzmanlar da içindeki birçok baharat, sebze ve bakliyatla besin açısından zengin olan tarhananın tam da bu dönemde tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Dünyada yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından önlem alan vatandaşlar, uzmanların önerilerinin doğrultusunda bağışıklık sistemini güçlendirici yiyeceklere yöneldi. Türk mutfağının geleneksel çorbalarından olan tarhana çorbası da grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklardan korunmak için yüzyıllardır tüketilen çorbalardan biri olarak bu gıdaların arasında yer aldı. Özellikle kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirmek için 7'den 70'e tüketilen 'Ata Çorbası' olarak da adlandırılan tarhana, salgının görülmesiyle daha fazla tüketilmeye başladı. Birçok sebze, bakliyat ve baharattan yapılan kış çorbası olan tarhana, besleyici olması ve güç vermesi nedeniyle salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla vatandaşların tercihi oldu.

İÇERİĞİ VE FAYDASI DİKKAT ÇEKİYOR

İzmir'in önde gelen tarhana üreticilerinden Kemal Çeltik, koronavirüsün ardından tarhanaya ciddi anlamda talep artışı olduğunu ifade ederek, "Anadolu'nun vazgeçilmez lezzeti tarhanamızda, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve vücut direncini arttırdığı için tüketim arttı" dedi.

Tarhana yapım süreci anlatan Çeltik, "Yazın taze çıkmış sebzeleri kullanarak üretimimizi yapıyoruz. Mayalanma yöntemiyle üretimi gerçekleştiriyoruz. Tarhana yapımında en az 10 besin giriyor. Örneğin kırmızıbiber, domates, yoğurt, soğan, nane ve tam buğday unu gibi ürünleri kullanıyoruz. Taze kırmızıbiber antioksidan ile A ve C vitamini içeriyor. Domates likopen içeriyor. Yoğurt biliyorsunuz probiyotik, bağırsakları düzenliyor. Bağırsak florasını dengeleyen bir ürün. Bunların hepsini mayalanma yöntemiyle yapıyoruz. Mayalanma yöntemi kişinin bağışıklığının güçlendirmesine yol açıyor. Bu nedenle tarhanaya talep oldukça arttı. Ayrıca aileler, çocukları için de bebek tarhanası kullanmaya başladı. Halkımıza virüslerden kurtulmaları için tarhana tüketmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE ENFEKSİYON HASTALARININ KULLANMASINI ÖNERİYORUM'

Uzman diyetisyen Ceren Batmaz Sarı tarhananın çok değerli bir yiyecek olduğunu söyledi. Tarhananın içinde önemli besinler olduğunu vurgulayan Sarı, "İçinde tam buğday unu, kırmızıbiber, domates, yoğurt ve çeşitli baharatlar gibi besinler mevcut. Ancak bunların taze ve mevsiminde kullanılması gerekiyor. Tarhana, vitamin ve mineral yönünden zengin bir besin. Özellikle A, B, C vitaminleri ile demir ve çinko gibi zengin mineraller içeriyor. Daha da önemlisi, özellikle bağışıklık sistemi için probiyotik bir besin. Mayalanarak, fermente olarak hazırlanıyor. Bağırsaklarımızdaki iyi bakteriler için dost bir besin haline getiriyor tarhanayı. Özellikle enfeksiyon hastalıklarının olduğu bu dönemde tüketilmesini tavsiye ediyorum" dedi.

"BESİN DEĞERİNİ ARTIRMAK İÇİN KURU BAKLAGİL EKLEYİN

Tarhana çorbasının doğru şekilde hazırlanmasının önemli olduğunu belirten diyetisyen Sarı, "1 porsiyon için oda sıcaklığındaki 1 bardak suya, 1 yemek kaşığı kadar tarhana ekleyip 10-12 dakika karıştırmalı. Bir iki kez fokurdadıktan sonra ateş üzerinden çorba alınmalı. Damak tadına göre içine çeşitli baharatlar, kuru nane veya sarımsak eklenebilir. Ayrıca besin değerini daha da artırmak için içine kıyma, nohut veya kuru fasulye gibi kuru baklagiller de eklenebilir" diye konuştu.

'DAHA SIK TÜKETMEYE BAŞLADIK'

Koronavirüs sonrası tarhanaya ilgisinin artığını belirten Sibel Olguner, "Özellikle kış mevsiminde sıklıkla tüketiyoruz. Her sabah yiyoruz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği için tercih ediyoruz" dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Cüneyt Atalay (39), "Tarhana çorbası yaz- kış tükettiğimiz bir yiyecek. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle koronavirüsten sonra daha sık tüketmeye başladık" diye konuştu.

İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi Beyza Çeltik (11), tarhanayı çok sevdiğini belirterek, "Günde 2 öğün içiyorum. Seviyorum tarhanayı. Sağlıklı olmak için içiyorum tarhanayı" dedi.

Kaynak: DHA