İZMİR Koronavirüsle mücadelede ağız temizliğine dikkat edilmeli
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İZMİR Koronavirüsle mücadelede ağız temizliğine dikkat edilmeli

10.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.05.2020 10:15

Koronavirüsle mücadelede ağız temizliğine dikkat edilmeliİZMİR'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selda Erensoy, koronavirüsün ağız ve burun yoluyla vücuda girdiği belirtip, bu bölgelerin sağlıklı tutulması gerektiğini vurguladı.

Koronavirüsle mücadelede ağız temizliğine dikkat edilmeli

İZMİR'deki Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selda Erensoy, koronavirüsün ağız ve burun yoluyla vücuda girdiği belirtip, bu bölgelerin sağlıklı tutulması gerektiğini vurguladı.

Çin'de başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Ağız, burun ve göz kanalıyla bulaştığı ifade edilen koronavirüsten korunmak için vatandaşlar, çeşitli yolara başvuruyor. Maske, siperlik, kolonya veya dezenfektan gibi çarelere başvurulurken, bu süreçte genel sağlığın korunması için vazgeçilmez olan ağız sağlığına da dikkat etmek gerekiyor. Uzmanlar dirençli ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulabilmesi için ağız sağlığının önemli olduğunu belirtti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Selda Erensoy, "Covid, içinde yaşadığımız pandemide biraz duraklamış gibi görünmekle birlikte, normalleşmeye geçerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Geldiğimiz noktada tekrar geriye düşmemek için ya da vaka sayısını arttırmamak için bilinçlenmek de önemli. O yüzden unutmamalıyız. Virüs nasıl bulaşıyor? Virüs solunum yoluyla bulaşıyor. Özellikle solumun damlacıklarıyla. Hele de hasta kişinin hapşırıp, öksürmesiyle daha da yaygın olarak bulaşabiliyor. Farklı yüzeylerde ve mekanlarda daha uzun süre kalabildiğini biliyoruz. Hasta kişinin solunum damlacıklarının başka bir kişiye bulaşmasını önleyici önlemler almamız gerekiyor. Bu anlamda olabildiğince yaklaşmamak, konuşurken uzak durmak ve maske takmak. Maske takarak birbirimizi koruyoruz çünkü. Havalandırmada iyi bir önlem" dedi.

Ağız ve burun virüsün giriş yolu olduğunu belirten Prof. Dr. Erensoy, "Virüs girer girmez hücrelere tutunuyor. Çünkü bol miktarda virüsün üzerindeki tutacakların bağlanabileceği molekülleri taşıyan hücreler var, solunum yollarında. Oraya tutunuyor. Ortamın sağlıklı olabilmesi için; giriş yollarındaki hücrelerin ve damarlanmanın sağlıklı olabilmesi için bu alanın temiz olması önemli" diye konuştu.

Ağız, solunum ve diş sağlığının çok kritik olduğunu belirten Prof. Dr. Erensoy, "Buradan pek çok hastalığı yol açılabilir. ya da mevcut hastalıklarının kolaylaşması ya da ağırlaşmasına neden olur. Buraların temizliği genel sağlığımız için önemli. Covidi de düşünürsek, gidişatı kişiden kişiye değişiyor. Bunların içinde asıl önemli olan da kişinin genel sağlık durumu, direnci, bağışıklık sistemi ve hastalık ilerledikçe ortaya çıkan olaylarla baş edilme durumu. ya da ortaya çıkan olayların ağır durumlara sebep olmamasını sağlamak. Bu ortaya çıkan olaylarda ağız sağlının bozukluğu nedeniyle örneğin bakterilerin bir enfeksiyonu ortaya çıkarması olayların daha da karmaşıklaştıracak. Yani virüsün tutunmaması için giriş bölgelerinin temiz tutulması, sağlıklı olması çok önemli" dedi.

Diş Hekimi Arda Hacaroğlu da "Ağız sağlığı önemli. Ağız içinde bulunan enfeksiyonlar, immünün (bağışıklığın) baskılanmasına sebep olabilir. O yüzden günde 2 defa düzenli olarak dişimizi fırçalamalıyız. Ağız hijyenine dikkat etmeliyiz. Günde 2 defa ağız bakım suları, tercihen alkollüsüyle gargara yapabiliriz. Günde 1 defa da diş ipi kullanmamız yeterli olacaktır" şeklinde konuştu.

Bir firmada satın alma sorumlusu vatandaş Gökçe Yıldız (22) ise "Ağız sağlığıma dikkat ediyorum. Günde 2 veya 3 kez dişlerimi fırçalıyorum. Akşam da gargara yapıyorum özel sularla. Gün içinde ise diş ipimi kullanıyorum" dedi.

İZMİR Koronavirüsle mücadelede ağız temizliğine dikkat edilmeli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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