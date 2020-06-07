İZMİR Koronavirüse QR kodlu önlem Koronavirüse QR kodlu önlemİZMİR'in Bornova ilçesindeki restoranda, koronavirüsle mücadele kapsamında menüler kaldırılarak, QR kodlu sipariş sistemine geçildi.

Koronavirüse QR kodlu önlem

İZMİR'in Bornova ilçesindeki restoranda, koronavirüsle mücadele kapsamında menüler kaldırılarak, QR kodlu sipariş sistemine geçildi. İşletme sahibi Volkan Topçu (44), "Amacımız, mümkün olduğunca teması en aza indirmek. Müşterilerimiz de uygulamadan çok memnun kaldı" dedi.

Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'da açılan restoranlarda koronavirüs önlemleri alınmaya devam edilirken, Bornova'daki restoranda tedbirlere QR kod da eklendi. Müşteri ve çalışanların temasını en az seviyeye indirmek için restorandaki menüler kaldırılırken, siparişler telefonlara yüklenen uygulamayla veriliyor. Uygulamayı anlatan işletme sahibi Volkan Topçu, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında biz de restoranımızda tüm önlemleri aldık. Ancak 'Daha fazla ne yapabiliriz' diye düşünerek teması azaltmak adına menülerimizi kaldırdık. Telefonlar üzerinden kurduğumuz bir uygulama sayesinde restorana gelen müşteriler, masalarda bulunan QR kodları okutarak siparişlerini verebiliyorlar. Bu uygulamada hem kendi personelimizin hijyenini hem de müşterilerimizin hijyenini ön planda tuttuk" dedi.

'SATIŞLARIMIZ OLUMLU ETKİLENDİ'

QR kodlu sipariş sisteminin müşteriler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Topçu, satışların da arttığını söyledi. Topçu, "Araştırmalarımız sonucunda bu tarz bir çalışma yapabileceğimizi fark ettik ve çalışmalarımızın ardından QR kod sistemini hayata geçirdik. Koronavirüs sürecini atlattıktan sonra da uygulamaya devam etmeyi düşünüyoruz. Müşterilerimiz de uygulamadan oldukça memnun kaldı. Satışlarımız da olumlu yönde etkilendi. Umarım bu uygulama diğer firmalara da örnek olur. Teması mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Müşterilerden Ahmet Öziş (38), koronavirüs sürecinde temasın en az seviyede olmasının önemine vurgu yaparak, "Koronavirüs sebebiyle dışarıda yemek konusunda tereddütler yaşıyoruz. Burada uygulanan QR kodlu sistemi oldukça beğendim. Masadaki kodu okutup sipariş veriyoruz ve temastan kaçınmış oluyoruz. Ödemeyi de temassız kartımla yapıp ayrılıyorum" dedi.

Tedbirlerin alınmasından dolayı içinin rahat olduğunu söyleyen Kerem Çiğdem (40) ise "Restorana girerken ateş ölçümü yapıldıktan sonra masaya oturdum ve siparişimi QR kodla verdim. Ödememi de temassız yapacağım. Böylelikle mümkün olduğunca az temas ederek yemeğimi yemiş olacağım. Bu şekilde daha rahat oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA