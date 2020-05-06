İZMİR-Koronavirüs sürecinde gelinlikler evde prova ediliyor
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İZMİR-Koronavirüs sürecinde gelinlikler evde prova ediliyor

İZMİR-Koronavirüs sürecinde gelinlikler evde prova ediliyor
06.05.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:39

Koronavirüs sürecinde gelinlikler evde prova ediliyorİZMİR'de yaşayan modacı Jeyan Gedik, koronavirüs sürecinde ofislerinin kapalı olduğunu belirtip, sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederek, düğünü daha yakın tarihlerde olan gelinlerimizin provalarını evde yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs sürecinde gelinlikler evde prova ediliyor

İZMİR'de yaşayan modacı Jeyan Gedik, koronavirüs sürecinde ofislerinin kapalı olduğunu belirtip, sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederek, düğünü daha yakın tarihlerde olan gelinlerimizin provalarını evde yaptıklarını söyledi.

Koranavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler Türkiye'nin bir çok yerinde sürüyor. Salgın nedeniyle soyal mesafe kuralına uyulması güç olduğu için bazı çiftler nikah ve düğünlerini erteledi. Önceden gerekli hazırlıklara başlayan az sayıda da olsa çift, bu karlarından dönmedi. Kısıtlı sayıdaki yakınlarının katılımıyla nikah ve düğünlerini yapmak için hazırlıklarına devam eden çiftler için moda evleri ve gelinlikçiler farklı uygulamalara gitti. İnternet üzerinden web kameraları aracılığıyla modellerini gelin adaylarına tanıtan gelinlikçiler, provaları da evlerde mümkün olduğunca sosyal mesafe kuralına uyarak evlerde yapıyor.

Modacı Jeyan Gedik, koronavirüs sürecinde moda evinin kapalı olduğuna dikkati çekip, yazın düğünlerini ertelemeyen gelinlerin gelinlik provalarının evinde yapıldığını söyledi. Gedik, Ofisimiz 1.5 aydır kapalı. Bu süreçte internet üzerinden görüşmeler yapıyoruz. Görüntülü konuşmalarla gelinlik hakkında bilgi almak isteyen gelinlere web kamera aracılığıyla modellerimizle ilgili bilgi veriyoruz. Sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat ederek, düğünü daha yakın tarihlerde olan gelinlerimizin provalarını evde alıyoruz dedi. Pek çok düğünün oda nikahına dönmek zorunda kaldığını ifade eden Gedik, Evden çalışmaya devam etmek durumunda kalıyoruz. Çünkü evlenmek isteyen pek çok müşterimiz var ancak düğünler oda nikahı olarak gerçekleşecek. Biz de 11 Mayıs'ta açılışı yapı, yeniden müşterilerimizle buluşacağız diye konuştu.

'4 KİŞİ NİKAH YAPACAĞIZ'

Gelinlik povasını evinde yaptıran İpek Taşkın, 4 Haziran'da nikah ve düğünlerini deniz kenarında güneşin batışında yapmayı hayal edip, bu şekilde planladıklarını ancak koronavirüs salgını nedeniyle sadece oda nikahı yapmaya karar verdiklerini söyledi. Damat adayının Arjantinli olduğunu belirten Taşkın, O nedenle nikah ve düğünümüze Arjantin'den misafirlerimiz gelecekti. Ancak uçuş kısıtlaması gelince onların biletlerini ertelemek zorunda kaldık. Biraz üzgünüz ama düğünü iptal etmek istemedik. Eşimin konsolosluktan tekrar evrak işlerini halletmesi gerekecekti bu nedenle sıkıntı yaşanacaktı. Bu durum nedeniyle iki şahitle nikahımızı kıydıracağız. İnşallah Eylül'de hayal ettiğimiz gibi tüm misafirlerimizle düğünümüzü yaparız dedi.

İZMİR-Koronavirüs sürecinde gelinlikler evde prova ediliyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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