İZMİR Koronavirüs sebebiyle kapalı olan kafeteryada hırsızlık Koronavirüs sebebiyle kapalı olan kafeteryada hırsızlıkİZMİR'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyette olmayan bir kafeteryaya giren hırsızlar 8 bin TL'lik elektronik eşya çaldı.

Koronavirüs sebebiyle kapalı olan kafeteryada hırsızlık

İZMİR'de, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyette olmayan bir kafeteryaya giren hırsızlar 8 bin TL'lik elektronik eşya çaldı. Olay, işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Güzelyalı semtinde, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hizmet vermeyen bir kafeteryaya gelen 3 kişi, raylı sistemle çalışan kapıyı zorlayarak içeriye girdi. Yaklaşık 2 dakikada 2 televizyon ve 1 laptop bilgisayarı alan hırsızlar, daha sonra koşarak uzaklaştı. Çevredeki bir kafeteryanın çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine, olay polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. İşyeri sahibi Can Serhatlı, "Virüs salgını nedeniyle hizmet vermiyorduk. Ben evdeydim. Yandaki kafeteryadan arkadaşlar bana telefon açtı ve apart topar buraya geldik. Burada kimse olmamasını fırsat bilmişler. 3 kişi gelmiş ve 7-8 bin TL'lik eşyamızı çalmışlar. Kafemizin sistemi de laptop bilgisayarımız içindeydi, en çok ona üzülüyorum. Biz korkudan burada durmaya başladık, nöbet tutacağız" dedi.

Öte yandan, olay işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kafeteryaya giren hırsızların elektronik eşyaları aldıkları anlar yer alırken, polis, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA