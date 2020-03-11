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İZMİR Koronavirüs İzmir'de kolonya satışlarını artırdı

Koronavirüs İzmir'de kolonya satışlarını artırdıTÜRKİYE'de de 'koronavirüs' vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından, kolonya ve el dezenfektanı satışları arttı.

11.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:46
İZMİR Koronavirüs İzmir'de kolonya satışlarını artırdı

Koronavirüs İzmir'de kolonya satışlarını artırdı

TÜRKİYE'de de 'koronavirüs' vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından, kolonya ve el dezenfektanı satışları arttı. İzmir'de birçok kişinin maske taktığı görülürken, eczanelerdeki dezenfektan ve kolonya satışlarında da artış gözlendi.

Türkiye'deki ilk 'Koronavirüs' vakasının görülmesinin ardından, İzmir'de vatandaşlar virüsten korunmak için kolonya ve el dezenfektanı almak için satış yerlerinin kapısını çaldı. Toplu ulaşım araçları ile şehrin kalabalık noktalarında, birçok kişinin maskeyle gezdiği gözlendi. Virüsten korunmak için maskeyle gezinmeye başladığını belirten Mahmut Aslan, "Korunmak, sadece kendini korumak demek değildir. Aynı zamanda başkalarını da bu şekilde korumuş oluyoruz ve bir salgın oluşmasının önüne geçmiş oluyoruz. Ellerimi sürekli sabunlu suyla yıkıyorum ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorum. Çıktıkça da maske takıyorum" dedi. Vatandaşlardan Yılmaz Öztürk ise, "Haberlerde izlediklerimi uygulamaya çalışıyorum. Sürekli olarak ellerimi sabunlu suyla yıkayıp, kolonya sürüyorum. Şu an eczaneden geliyorum. Maske, dezenfektan ve eldiven almak istedim ama çoğu eczanede bittiğini söylüyorlar, şimdi başka bir eczaneye gidip bakacağım. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Kolonya bulmak için İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'na gelenler toptan ve perakende satış yapan alışveriş noktalarında yoğunluk oluşturdu. Virüs konusunun kendilerini tedirgin ettiğini belirten Nuri Ersoy, "Tedarikte sıkıntı var. Herkes kolonya derdinde. Buraya gelmeden önce kaç yere sordum ama bulamadım" dedi. İnci Lal ise "Kolonyayı virüs bulaşmasın diye arıyorum. Normalde taşımazdım çantamda. Ama hijyeni arttırdığını duydum. Başka yerlerde bulamadım, buraya geldim" diye konuştu. Müşteri Akile Kabaca da "Virüse iyi gelir diyorlar. Elimizi ayağımızı yüzümüzü yıkıyoruz. Kolay bulamadım. Burada da istediğimi bulamadım. Limon yoktu beyaz zambak aldım" dedi. Virüs nedeniyle okula giden çocuğu açısından büyük tedirginlik yaşadığını ifade eden vatandaşlardan Zeynep Üstün ise şunları söyledi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz panikteyiz. Korku içindeyiz. Çocuğumun okulundaki mesaj grubunda açıklama yapıldı. En iyi çarenin kolonya olduğunu duyduk. Çocuklarımıza da okulda ellerini sabunlamaları gerektiğini söyledik. Okullar da tatil olabilecekmiş. Ben de kolonyamı aldım tedbir amaçlı. Metroya binerken eldiven takıyorum. Hemen aklıma Kemeraltı'nda bulabileceğim geldi. Buraya geldim. Herkes 4-5 kutu alıyor."

'ÖĞLENE KADAR 2 KOLİ SATTIM'

Türkiye'de koronavirüse rastlandığı haberinin gece saatlerinde verilmesine rağmen sabah itibariyle satışlarda ani bir artış yaşadıklarını söyleyen satıcı Orhan Gümüş de, "Kolonya satışlarında patlama var. Önemli olan içindeki alkolün 80 derece olması. Onlar daha iyi dezenfekte ediyor. Sabahtan öğlene kadar 2 koli sattım. Bir kolide 12 tane kolonya var. Fiyatı 15 liradan sattım. 80 derece olanlardan daha lüks markalar 20 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu. Bir diğer satıcı Arda Karagöz de şöyle devam etti:

"Kolonyalar tükendi, stoklarımız bitti. Hazırlıksız da yakalandık. Televizyonda birden virüs söylendi. Stoklar yeterli değildi. Şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece 60 derecelik kolonyalar var. Onlardan satmaya çalışıyoruz. Ama herkes 80 dereceye rağbet gösteriyor. Olan arkadaşlar fiyatları yükseltti. Ürün alabileceğimiz hiçbir yer telefonları açmıyor. Aynı maske olayına benzedi."

FIRSATÇILAR TÜREDİ

Kemeraltı Çarşısı'nda toptan kolonya satışı yapan Güven Karanfil de "Sabahtan beri 'Koronavirüs' açıklaması nedeniyle sabahtan beri yoğun talep var. Özelliklede 80 derece limon kolonyası soruyorlar. Elimizdeki stoklar ölçüsünde kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz. Bugün 100 koli isteyen oldu. Ama zaten elimizde o kadar yok geri çevirdik. Fırsatçılar bizden alıp birkaç gün beklettikten sonra iki katı fiyatına satmayı planlıyor. Bizim tedarik ettiğimiz yerlerin de elinde kalmayacak. Zaten daha önceden alkol fiyatlarında ciddi yükseliş var. Bu üretici firmaların elinde de ürünün kalmayacağını gösteren bir durum" dedi.

EL DEZENFEKTANLARI DA YOK SATIYOR

Eczanelerdeki dezenfektan ve kolonya satışlarında da artış gerçekleşti. Eczacı Selami Şimşek, Koronavirüsten önce az sayıda dezenfektan sattıklarını, ancak son dönemlerde satışların oldukça arttığını belirterek, "Bakanımızın dünkü açıklamasının ardından, bu sabah çok daha fazla bir yoğunluk oluştu. Elimizde maske ve dezenfektan kalmadı, yeni sipariş ettik. Kolonya satışlarımızda da çok fazla bir yükseliş söz konusu. İmalathanelerde durum nedir bilmiyorum, ama maske bulmak zorlaştı" dedi.

Eczaneci Erhan Gülbahar da şunları söyledi:

"Açıklamadan sonra satışlarımız patladı. Piyasada şu an dezenfektan bulmak çok güç. Herkes dezenfektan ve maske arıyor. Gelen müşteri sormadan alıyor. Ne kadar koruyuculuk olduğunu çok net bilmiyor. Bizim elimizde hiç dezenfektan kalmadı depolar da elimizde az sayıda vardı tükendi diyor tekrar gelecek diyor. Firmalar da yetişemiyor. Gelen müşteriler geri döndü."

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İZMİR Koronavirüs İzmir'de kolonya satışlarını artırdı

Kaynak: DHA

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İZMİR Koronavirüs İzmir'de kolonya satışlarını artırdı

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