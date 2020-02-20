: İzmir koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı

20.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:14

Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı (2)

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İzmir'de 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçirdiği için gözaltına alınan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı Y.Y., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Y.Y.'nin, "Yüksek meblağda borcum olduğu için parayı zimmetime geçirdim" dediği öğrenildi. Y.Y.'nin, zimmetine geçirdiği paranın 380 bin lirasını borçları için banka hesaplarına havale geçtiği, kalan kısmı da nakit olarak harcadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.Y., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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