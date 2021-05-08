İzmir Körfezinde görülen deniz marulları temizlendi
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İzmir Körfezinde görülen deniz marulları temizlendi

İzmir Körfezinde görülen deniz marulları temizlendi
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir'de halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen "ulva lactuna" isimli yosunların denizi kaplamasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik yaptı.

İzmir'de halk arasında "deniz marulu" olarak bilinen "ulva lactuna" isimli yosunların denizi kaplamasının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sıcaklık artışıyla denizdeki besleyici elementlerin çoğalmasından dolayı yosunların sahile vurduğu bildirildi.

Körfez'de özellikle Karşıyaka kıyılarında görülen yosunlarla ilgili ekiplerin kıyıdan ve denizden temizlik çalışması başlattığı ifade edildi.

Öte yandan sahile vuran yosunların insan sağlığına ve deniz canlılarına herhangi bir zararı olmadığı da kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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