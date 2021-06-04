İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı
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İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir Körfezi'ne dalan dalgıçlar, başta plastik atıklar olmak üzere, scooter, futbol topu, ayakkabı ve oyuncak bebek gibi yüzlerce çöp çıkardı.

İzmir Körfezi'ne dalan dalgıçlar, başta plastik atıklar olmak üzere, scooter, futbol topu, ayakkabı ve oyuncak bebek gibi yüzlerce çöp çıkardı.

İzmir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında İzmir Körfezi'nde temizlik yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nın bulunduğu alandan suya giren 8 dalgıç, kısa sürede yüzlerce atık topladı. Denizdeki kirlilik nedeniyle görüş mesafesinde güçlük çeken dalgıçlar, el ve ayaklarına takılan atıkları da kıyıya çıkardı.

Atıkların içerisinde özellikle çok sayıda cam ve plastik içki şişeleri yer alırken futbol topu, ayakkabı, cüzdan, oyuncak, tespih, olta ve misina başta olmak üzere yüzlerce atık çıkarıldı.

Dalgıçların çıkardığı çöpler arasında bulunan scooter ise dikkati çekti.

"En çok içki şişeleri çıkıyor"

İzmir İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Erman Karademir, gazetecilere, yaklaşık 40 dakikada onlarca atığı çıkardıklarını belirtti.

Vatandaşlardan çevre ve deniz temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını isteyen Karademir, "En çok içki şişeleri çıkıyor. Onun dışında oyuncaklar, scooter ve diğer atıklar da var." dedi.

Karademir körfeze atılan atıkların dipte kaldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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