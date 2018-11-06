İzmir Körfezi'nde Denizdeki Ürküten Manzarayı Gören Vatandaşlar Telefonuna Sarıldı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sabah vakitlerinde denize bakan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Körfezin üzerinde beliren üzerinde beliren yeşil renkli yosunlar paniğe sebep oldu. Uzmanlardan alınan bilgiye göre, suyun henüz yeterince soğumaması sebebiyle besin zincirinin en alt tabakasında bulunan canlıların çoğaldığı ve denizin bu renge kavuştuğu öğrenildi.

DENİZE BAKAN VATANDAŞLAR ŞOKE OLDU

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sabah vakitlerinde denize bakan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Masmavi bir deniz bekleyen vatandaşlar, denizin üzerinde çimene benzeyen bir tabakanın olduğunu fark etti.

ALG PATLAMASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Belediyeye bağlı ekipler denizi temizlemek için çalışmalara başlarken, denizde yaşanan görüntünün 'alg patlaması' olduğu öğrenildi.

BESİN ZİNCİRİNİN ALT TABAKASINDAKİ CANLILAR ÇOĞALDI

Uzmanlardan alınan bilgiye göre, suyun henüz yeterince soğumaması sebebiyle besin zincirinin en alt tabakasında bulunan canlıların çoğaldığı ve denizin bu renge kavuştuğu öğrenildi. Uzmanlar tarafından insan sağlığını tehdit edecek bir durumun olmadığı da belirtildi.