İzmir Körfezi'nde oltaya erkek cesedi takıldı
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İzmir Körfezi'nde oltaya erkek cesedi takıldı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir Körfezi'nde oltaya erkek cesedi takıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, kıyıdan balık avlayan bir kişinin denize bıraktığı oltaya erkek cesedi takıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, kıyıdan balık avlayan bir kişinin denize bıraktığı oltaya erkek cesedi takıldı.

Göztepe Yelkenli İskele mevkisinde balık tutmaya çalışan kişi, denize bıraktığı oltanın bir cisme takıldığını fark etti. Oltayı çekerek kıyıya yaklaştıran kişi, denizde ceset bulunduğunu görünce polise haber verdi.

Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kıyıdan olta atan kişi, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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