İZMİR KÖRFEZİ'NDE MIKNATISLI OLTALARA TAKILAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI

İZMİR Körfezi'nde bir grup amatör balıkçı, deniz dibindeki kirliliğe dikkat çekmek için oltalarının ucuna mıknatıs bağlayıp, denize attı.

İZMİR Körfezi'nde bir grup amatör balıkçı, deniz dibindeki kirliliğe dikkat çekmek için oltalarının ucuna mıknatıs bağlayıp, denize attı. Oltalara takılan cep telefonu ve kaşık gibi birçok atık görenleri şaşırtırken, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İnsanlar, körfezi çöplük gibi gördüğü için bu durum yaşanıyor. Körfez, pislikten doygunluğa ulaştı dedi.

İzmir Körfezi kıyısında avlanan amatör balıkçılar, deniz dibindeki kirliliği fark etti. Balıkçılar, farkındalık yaratmak için oltalarına mıknatıs bağlayarak denize attı. Balıkçıların mıknatıslı oltalarına kaşıktan cep telefonuna kadar çok sayıda atık takıldı. Denizden çıkan atıklar, görenleri şaşırttı. Durumun şaşırtıcı olmadığını belirten İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Akşamları kordonda piknik yapanlar oluyor. Piknikçiler yiyip, içtiklerinin çöplerini doğrudan denize atıyor. İçki içip, sarhoş olduysa da bir şeylere kızıp, cep telefonu, cüzdan gibi çeşitli eşyalarını denize fırlatıveriyor. Artık körfezi insanlar çöplük gibi görmeye başladı. Dolayısıyla da denizden bu tip eşyaların çıkartılması çok da şaşırtıcı değil dedi.

'BU SORUN BİR AN EVVEL ÇÖZÜLMELİ'

İzmir Körfezi'nin ciddi anlamda alarm vermeye başladığına dikkati çeken Yaşar, Körfez, pisliklerden doygunluğa ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu, körfezin yüzülebilir olacağının sözünü vermişti. Nasıl yüzülebilir olacak Bu şekilde olamaz. 2002'den beri aynı sorunları dile getiriyoruz. Değişen bir şey yok. Hala koku sorunu çözülmedi. Konuyla ilgili uzman kişilerin söylediklerine kulak asılarak, bu sorun bir an önce çözülmeli. İzmir Körfezi, şehir için çok önemli bir kılcal damardır. Bu kılcal damar yok ediliyor diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı