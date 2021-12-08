İzmir Körfezi'nde bir teknenin ağlarına yaklaşık 10 ton balık takıldı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - İzmir Körfezi'nde kıyı balıkçılığı yapan bir teknenin ağlarına takılan yaklaşık 10 ton balık, tekneye sığmaması üzerine ağda sürüklenerek kıyıya ulaştırıldı.

Çiğli ilçesine bağlı Tuzla açıklarında gırgır teknesiyle balığa çıkan Hakan Nazmioğlu, kofana ve kaya levreği sürüsüne rastladı.

Ağlarına yaklaşık 3 ton kofana ve 8 ton kaya levreği dolduran Nazmioğlu, teknesinde yer olmaması nedeniyle arkadaşlarından yardım istedi.

Diğer teknelerin yardımıyla kıyıya çekilen ağlardan çıkarılan 4 ila 10 kiloluk balıklar, yeteri kadar kasa olmadığı için barınağa döküldü. Buzlanarak kamyonetlere yüklenen balıklar İzmir Su Ürünleri Hali'ne götürüldü.

Bostanlı Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Tuncay Küçük, AA muhabirine, ağlara takılan kofananın Marmara Denizi balığı olduğunu, bu bölgede çok görülmediğini, yakalanan balığın miktarının yanı sıra cinsine de şaşırdıklarını ifade etti.

Kofananın lüferin büyüğü olduğunu, İzmir kıyılarında yıllardır bu yoğunlukta bir ava rastlamadıklarını dile getiren Küçük "Arkadaşımız Tuzla açıklarında bunları yakaladı, tekne taşımayınca sürükleyerek getirdiler. Yaklaşık 25 senedir bu kadar balık gözükmemişti, bizim için çok iyi oldu." diye koanuştu.

Bölgede balıkçılık yapan Turhan Bülbül de İstanbul'da havanın poyraz, İzmir'de ise lodos olmasından dolayı balıkların Ege Denizi'ne akın ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Lodos kofanayı buraya çekti ve arkadaşımıza denk geldi. Ona da hayırlı olsun, inşallah bunun devamı gelir, tüm balıkçılar olarak bundan mutluluk duyuyoruz. Hakan arkadaşımız usta balıkçı, bunu sürükleyerek kıyıya getirmiş. Çok güzel bir av oldu."