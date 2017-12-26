İzmir Körfezi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem (6)

İzmir Körfezi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem (6)

ARTÇILARLA GÜN BOYU SALLANDIİzmir Körfezi'nde, saat 08.13'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, arçı sarsıntılar gün boyu sürerken saat 23.34'e kadar bölgede en şiddetlileri 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde olmak üzere toplam 10 artçı sarsıntı daha oldu.

İzmir Körfezi'nde 4.8 Büyüklüğünde Deprem (6)

ARTÇILARLA GÜN BOYU SALLANDI

İzmir Körfezi'nde, saat 08.13'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, arçı sarsıntılar gün boyu sürerken saat 23.34'e kadar bölgede en şiddetlileri 3.9 ve 3.3 büyüklüğünde olmak üzere toplam 10 artçı sarsıntı daha oldu. Yaşanan sarsıntılarda kentte herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması sevindirdi.

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