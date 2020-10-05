İzmir Kordon'da bisiklet yoluna giren cipe cezai işlem uygulandı
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İzmir Kordon'da bisiklet yoluna giren cipe cezai işlem uygulandı

05.10.2020 02:45 | Son Güncelleme: 05.10.2020 03:02

İzmir'in Konak ilçesinde, sahil kenarındaki bisiklet yoluna cipiyle girip, sosyal medyada görüntüsü paylaşılan sürücüye cezai işlem uygulandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, sahil kenarındaki bisiklet yoluna cipiyle girip, sosyal medyada görüntüsü paylaşılan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kordon'da bisiklet yoluna girip, bisikletli bir çocuğu tehlikeye soktuğu öne sürülen cipin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, tepkilere neden oldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kendisinin de etiketlendiği paylaşıma cevap vererek, "Bahse konu araca Karayolları Trafik Kanunu 2 ayrı maddesine muhalefetten 2 ayrı ceza kesilmiştir. Bilgilerinize." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, araç sürücüsüne gerekli cezai işlemlerin uygulandığını bildirdi.

İzmir Kordon'da bisiklet yoluna giren cipe cezai işlem uygulandı
İzmir Kordon'da bisiklet yoluna giren cipe cezai işlem uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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