İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması
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İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması

İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 2020-2021 şampiyonu olan Beşiktaş'ta, taraftalar İzmir Kordon'da meşaleli kutlama yaptı.

Süper Lig'in 2020-2021 şampiyonu olan Beşiktaş'ta, taraftalar İzmir Kordon'da meşaleli kutlama yaptı.

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Mücadelenin bitiş düdüğü itibariyle siyah-beyazlı taraftarlar Kordon'a indi. Sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlere taraftar meşalelerle kutlama yaparken, polisler olası bir olumsuzluk olmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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