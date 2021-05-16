İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması
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İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması Süper Lig'in 2020-2021 şampiyonu olan Beşiktaş'ta, taraftalar İzmir Kordon'da meşaleli kutlama yaptı.

- İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması

İZMİR - Süper Lig'in 2020-2021 şampiyonu olan Beşiktaş'ta, taraftalar İzmir Kordon'da meşaleli kutlama yaptı.

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 yenerek 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu. Mücadelenin bitiş düdüğü itibariyle siyah-beyazlı taraftarlar Kordon'a indi. Sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlere taraftar meşalelerle kutlama yaparken, polisler olası bir olumsuzluk olmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı.

İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması
İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması
İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması
İzmir Kordon'da Beşiktaş kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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