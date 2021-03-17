İZMİR Köpeklerle oynayan genç ezilmekten son anda kurtuldu
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İZMİR Köpeklerle oynayan genç ezilmekten son anda kurtuldu

17.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:37

Köpeklerle oynayan genç ezilmekten son anda kurtulduİZMİR'in Seferihisar ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet 10 metre ileride köpeklerle oynayan Emre Biter'in(27) üzerine doğru kaydı.

Köpeklerle oynayan genç ezilmekten son anda kurtuldu

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet 10 metre ileride köpeklerle oynayan Emre Biter'in(27) üzerine doğru kaydı. Aracın geldiğini son anda fark eden Biter ve yanındaki köpekler şans eseri yara almazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında Seferihisar Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün el frenini çekmemesi üzerine kaymaya başladı. O sırada 10 metre ileride köpeklerle oynayan Emre Biter aracın üzerine doğru geldiğini fark etti. Kamyonetin altına girmekten kıl payı kurtulan Biter ve çevresindeki vatandaşlar, aracı durdurup geri itmeye başladı. Şans eseri Biter ve yanındaki köpekler yara almazken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Biter'in köpeklerle oynadığı sırada kamyonetin kayması görülürken çevredekilerin Biter'in yardımına koştuğu ve kamyoneti geri ittiği görüldü.

İZMİR Köpeklerle oynayan genç ezilmekten son anda kurtuldu
İZMİR Köpeklerle oynayan genç ezilmekten son anda kurtuldu
İZMİR Köpeklerle oynayan genç ezilmekten son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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