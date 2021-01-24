İZMİR Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İZMİR Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar'

24.01.2021 10:56 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:00
İZMİR Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar'

İZMİR'de de görülen başıboş köpek saldırısından korkanlar yüksek frekanslı ses yayan 'köpek savar' cihazıyla kendilerini korumaya çalışıyor.

İZMİR'de de görülen başıboş köpek saldırısından korkanlar yüksek frekanslı ses yayan 'köpek savar' cihazıyla kendilerini korumaya çalışıyor. Köpek saldırısı sonrası cihazı aldığını belirten Seçkin Özgüvercinoğlu, "Köpek savar cihazını aldığım günden beri sokaklarda rahatça yürüyebiliyorum" dedi.

Birçok kentte başıboş köpekler, insanlara saldırabiliyor. Köpek korkusu yaşayanlar ise sokakta yürürken tedirgin olabiliyor. Köpek saldırılarına karşı tasarlanan köpek savar cihazı, düğmesine basıldığı anda etrafına yüksek frekanslı sesler yayarak, köpeklerin uzaklaşmasını sağlıyor.

İzmir Kemeraltı'nda cihazın satışını yapan Oktay Özer, "Gece veya sabahın erken saatlerinde köpekler çoğunlukla dışarıda olduğu için insanlar, sürü halinde gezen köpeklerin kendisine saldırmasından korkabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar, köpek savarı tercih ediyor. Köpeklerin ses alma duyuları insanlardan fazla, cihazdan çıkan sese karşı duyarlılar. Rahatsız olup uzaklaşıyorlar. İnsanların duyamadığı bir ses dalgası çıkıyor. Sadece köpeklere değil farelere, kedilere de uygulandığını biliyorum" dedi.

'ARTIK SOKAKLARDA RAHATIM'İş yerinin bulunduğu mahallede köpeklerin yoğun olması nedeniyle cihazı tercih ettiğini belirten Seçkin Özgüvercinoğlu, "İş yerinde çalışırken köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler beni ısırmak için hamle yaptılar. Ben de tekrar aynı durumu yaşamamak için köpek savar cihazı aldım. Köpeklerin kulağına yüksek frekanslı seslerin gitmesini sağlayarak köpeklerin uzaklaşmasına neden oluyor. Herhangi bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Ben köpek savar cihazı aldığım günden beri sokaklarda rahat bir şekilde yürüyebiliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül
Magazin Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Gökhan Gönül Ali Şansalan Ünal Karaman Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Rusya Nijerya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İZMİR Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 11:00:32. #1.15#
title