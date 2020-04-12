İZMİR Konak Meydanı sessizliğe büründü Konak Meydanı sessizliğe büründüKORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen İzmir'de Konak Meydan'ı ve sokaklar sessizliğe büründü.

Konak Meydanı sessizliğe büründü

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen İzmir'de Konak Meydan'ı ve sokaklar sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda önlem alan İzmir polisi, birçok yerde kontrol noktası oluşturdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yayınlanan genelge ile 31 ilde, Cuma gecesi saat 00.00 itibariyle başlayan ve 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağının ilk gününde İzmir sokakları da boş kaldı. Kentin merkez noktaları ve ana caddelerinin yanı sıra merkeze uzak ilçelerde de polis ekipleri, vatandaşların sokağa çıkmaması için güvenlik önlemlerini sıkı tuttu. Birçok yerde kontrol noktası oluşturan ekipler, yaptıkları kontrollerde özel çalışma belgesi olan ve yasaktan muaf olan meslek grupları dışında kimsenin sokakta bulunmasına izin vermedi. İzmir'in kalabalık noktalarından olan Konak Meydanı'nı da boş kaldı.

Kaynak: DHA