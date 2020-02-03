İzmir konak meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı
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İzmir konak meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı

Konak Meydanı'ndaki ağaçlar yakıldıİZMİR'de, Konak Meydanı'ndaki çam ağaçları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

03.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:51
İzmir konak meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı

Meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı

İZMİR'de, Konak Meydanı'ndaki çam ağaçları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konak Meydanı'nda, metro istasyonunun önünde bulunan çam ağaçlarından biri, dün (pazar) akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Yan taraftaki diğer 2 ağaca da sıçrayan alevler, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak söndürüldü. Vatandaşlara şaşkınlık ve panik yaşatan olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İzmir konak meydanı'ndaki ağaçlar yakıldı
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