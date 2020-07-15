İzmir Konak Meydan'da anma töreni düzenlendi
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İzmir Konak Meydan'da anma töreni düzenlendi

İZMİR'de, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında Konak Meydanı'nda anma töreni düzenlendi.

İzmir Konak Meydan'da anma töreni düzenlendi
15.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:17

İZMİR'de, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında Konak Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Tören, mehteran takımının İZSU binasından Konak Meydanı'na yürüyüşüyle başladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılı nedeniyle İzmir Konak Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri katıldı. Törene, protokol dışında vatandaş alınmadı.

Koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak törende sandalyeler sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yerleştirilirken, alan içerisine girenlerin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ateşi ölçüldü. Ayrıca, törene katılanların maske kuralına uyduğu görüldü. Tören boyunca, polis ekipleri üst düzeyde güvenlik tedbiri aldı. Tören, mehteran takımının İZSU binasından Konak Meydanı'na yürümesiyle başladı. Ardından, İzmir İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf musiki dinletisiyle devam etti.HAİN DARBE GİRİŞİMİ SERGİLENDİAK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi yaşanan olayları konu alan 360 fotoğrafın yer aldığı '15 Temmuz Demokrasi Sergisi' açıldı. Darbe girişimi gecesinden fotoğrafların yanı sıra yaşamlarını yitiren demokrasi şehitlerinin portrelerinin yer aldığı sergiyi ziyaret eden vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Alanda şehitler için lokma dökülerek vatandaşlara dağıtıldı. AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan serginin yapıldığı meydanda yaptığı açıklamada, "Bugün 15 Temmuz'un 4'üncü sene devriyesinde, İzmir'de meydanlarda yine hep birlikteyiz. Bundan 4 sene önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile toplamıştık. O geceyi hiç unutmayacağız. O gece şehit olan tüm kahramanlarımıza ve ülkemize sahip çıkmak adına darbeye direnen herkese biz geleceğimizi borçluyuz. 15 Temmuz'da biz bu ülkedeki bütün darbeci yapıları toptan tasfiye ettik" dedi.'ONLARI TAMAMEN TARİHİN KARANLIKLARINA GÖMDÜK'Darbeler tarihinin 15 Temmuz ile kapandığını ifade eden İnan, "15 Temmuz hiç bir zaman rehavete kapılmamız gerektiğini ve her zaman emperyal ve sömürgeci devletlere ve onların içerideki taşeronlarına karşı son derece net bir duruş göstermenizi gerekli kılmıştır. İnşallah yaşadıklarımızdan aldığımız dersle Türkiye'ye hak ettiği yere ulaştırmak için 15 Temmuz'un şanına, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. O gecenin anlamına ve muhtevasına göre her zaman davranmaya devam edeceğiz. Bugünler bizim, yarınlar bizim, gelecek bizim" diye konuştu.

Sergi alanına yerleştirilen ışıklandırma ile akşam saatlerinde havadan yıldız görüntüsünün de oluşacağı sergi, 15-16-17 tarihlerinde ziyarete açık olacak.


Kaynak: DHA

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