İZMİR Kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan lösemi hastası Afra Eylül, taburcu edildi

Kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan lösemi hastası Afra Eylül, taburcu edildi

İzmir'de, Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki kök hücre nakliyle hayata tutunan down sendromlu 3 yaşındaki Afra Eylül Arabacı, tedavisinin tamamlanmasıyla taburcu edildi. Hastaneden çıkan küçük Afra Eylül, çevresindekilere eliyle öpücük gönderdi. Bundan sonra tedavisine evinde devam edilecek olan küçük kızın büyük mutluluk yaşayan annesi Altun Arabacı, Afra Eylül'e hayat veren donöre minnet duyduklarını ve onu tanımak istediklerini söyledi.

İzmir'de yaşayan Altun ve Recep Arabacı çiftinin tek çocuğu olan down sendromlu Afra Eylül Arabacı'ya iki yıl önce lösemi tanısı konuldu. İki yıldır Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedavisi süren minik Afra, kemoterapi tedavisi görmesine rağmen hastalığı atlatamadı. Doktorların ilik nakli gerektiğini bildirmesi üzerine, Türkiye başta olmak üzere Avrupa'da da donör taraması başlatıldı. Minik Afra Eylül'ün durumunu öğrenen binlerce kişi de donör olmak için başvurdu. Tam uyumlu üç farklı donörün tespit edilmesinin ardından, Afra için en uygun donör seçildi. Geçen 28 Haziran'da, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde akut myeloid lösemi tedavisi gören Afra Eylül Arabacı'ya kök hücre nakli yapıldı. Nakilin üzerinden geçen sürede Afra Eylül'ün sağlığının iyiye gitmesi ve nakilin tutması üzerine, taburcu edilmesine karar verildi.

ÇEVRESİNDEKİ HERKESİ ÖPÜCÜKLE SELAMLADI

Hastaneden annesi Altun Arabacı ve babası Recep Arabacı'nın kucağında çıkan Afra Eylül, yeni yaşamına da 'merhaba' dedi. Çevresindekileri eliyle öpücük gönderip selamlayan, herkesi sevince boğan Afra Eylül için en çok mutlu olanlardan biri de annesi Altun Arabacı oldu. Altun Arabacı kızına hayat veren, 22 yaşında olduğunu bildikleri kadın donöre minnet duyduklarını ve onu tanımak istediklerini söyledi. Aile daha sonra Afra Eylül'ün sağlığında yepyeni bir süreç için hastaneden ayrıldı. Küçük kızın tedavisine bundan sonra evinde devam edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA