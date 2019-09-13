İzmir kıyıya vuran yaralı akdeniz fokunun tedavi edilmesini istediler

13.09.2019 20:39

Kıyıya vuran yaralı Akdeniz fokunun tedavi edilmesini istediler

FOK YARDIM İÇİN ONLARI BEKLİYORDU, ŞİMDİ ONLAR FOKU BEKLİYOR

İZMİR Karaburun'un ilçesinde, bir otelin önündeki plajda tatilciler tarafından yaralı halde bulunan, nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, onu tedavi edileceği yere götürecek olan yetkililerin gelmesinin beklendiği sırada denize döndü. Açıklara doğru ilerleyen fok, geri gelmedi. Fokun denize beslenmek için döndüğü tahmin edilirken, onu tedavi edileceği yere götürmek için gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, fokun denize girdiğini öğrenince şaşırdı. Fokun taşınması işleminde kullanması için kendi imkanlarıyla ağ yapan vatandaşların çabası da, sonuçsuz kalmış oldu. Yetkililer, fokun geri gelme ihtimaline karşılık, bölgede beklemeye başladı.

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Melis KARAKUZULU/ İZMİR, (DHA)

Kaynak: DHA