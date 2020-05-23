İzmir, kısıtlamanın ilk gününde boş kaldı
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İzmir, kısıtlamanın ilk gününde boş kaldı

İzmir, kısıtlamanın ilk gününde boş kaldı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir yine boş kaldı.

23.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:30

İzmir, kısıtlamanın ilk gününde boş kaldı

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 81 ilde 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İzmir yine boş kaldı. Kısıtlamanın ilk gününde İzmir'de sessizlik hakim olurken, caddeler, meydanlar ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüs salgınına tedbir olarak 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın ilk günü ve Ramazan Bayramı arifesi olan bugün İzmir'de sokak, meydan ve caddeler boş kalırken, vatandaşların kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü.

Polis ekipleri uygulama noktalarında kontroller yaptı

Öte yandan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, kentin bir çok yerine polis ekipleri tarafından uygulama noktaları kuruldu. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olan Alsancak Gar ve 9 Eylül Meydanı'nda denetim yapan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde izin belgesi olan vatandaşların maske takıp takmadığı da kontrol edildi. Kısıtlama kuralları ve uyarılara uymayan vatandaşlara da gece saatlerinden itibaren ceza işlemi uygulanmaya başlandığı öğrenildi.

İzmir, kısıtlamanın ilk gününde boş kaldı

Kaynak: İHA

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