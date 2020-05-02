İzmir, kısıtlamanın 2'nci gününe de sessiz uyandı (2)

ÇALIŞANLAR GÖREV BAŞINDAİzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis ekipleri denetimlerine devam ederken, GDZ Elektrik Dağıtım şirketi çalışanları ise meydana gelen elektrik arızalarına anında müdahale etti, sokak aydınlatmalarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

ÇALIŞANLAR GÖREV BAŞINDA

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polis ekipleri denetimlerine devam ederken, GDZ Elektrik Dağıtım şirketi çalışanları ise meydana gelen elektrik arızalarına anında müdahale etti, sokak aydınlatmalarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

Kısıtlama nedeniyle polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturdukları uygulama noktalarında trafik denetimi yaptı. Ekipler, araçları durdurarak sürücülerin izin belgelerini ve maskelerini kontrol etti. Maske takmayanları uyaran ekipler, sosyal mesafe kuralını da hatırlattı. Ekipler, kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uyguladı.Öte yandan GDZ Elektrik Dağıtım şirketi çalışanları ise virüs riskine karşı tüm koruyucu tedbirleri alarak, kesintisiz elektrik hizmeti sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekipler, sokak aydınlatmalarının bakım ve onarımı gerçekleştirdi.

Eda Ebru NANECİ- Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

Kaynak: DHA