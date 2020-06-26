İZMİR Kışın depoladığı yağmur suyuyla meyve ve sebze üretiyor Kışın depoladığı yağmur suyuyla meyve ve sebze üretiyorİZMİRLİ iş insanı İsmail Vatansever (55), kentin göbeğindeki evinin bahçesini, hazırladığı sistemle suluyor.

Kışın depoladığı yağmur suyuyla meyve ve sebze üretiyor

İZMİRLİ iş insanı İsmail Vatansever (55), kentin göbeğindeki evinin bahçesini, hazırladığı sistemle suluyor. Kışın yağmur sularını evinin altında depolayan, yazın ise bu suyla bahçesindeki meyve ve sebzeleri sulayan Vatansever, yetiştirdiği ürünlerin daha da lezzetli olduğunu söyledi.

Bornova ilçesi Evka-4 Mahallesi'nde yaşayan, otomobil firması sahibi İsmail Vatansever, 1996'da, oturduğu 5 katlı bina inşa edilirken, apartmanın zemininde 100 metrekarelik alana, 240 ton su kapasiteli ve birbiriyle bağlantılı 3 yeraltı deposu yaptırdı. Binanın arka bahçesine kurduğu toplam 500 metrekare alanda sebze ve meyve yetiştiren Vatansever, İzmir'in göbeğinde hobi amaçlı çiftçiliğe başladı. Soğan, patates, domates, patlıcan, biber, çilek, üzüm, kabak, muz ve portakal gibi birçok ürünü yetiştiren Vatansever, bunları da depoladığı yağmur suyuyla suluyor. Sistem ise terasa yağan yağmur sularının giderlerle depoya ulaşmasıyla çalışıyor. Kanalizasyon yerine depolara taşınan yağmur suları, su ihtiyacının arttığı yazın motorlarla bahçedeki ürünler ile buluşuyor.

Evli ve 2 çocuk babası İsmail Vatansever, "Bu yöntemle elde ettiğimiz ürünler oldukça kaliteli, organik ve lezzetli. Dostlarımız, yakınlarımız ve akrabalarımıza hediye ediyoruz. Çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Güzel koktuğunu, kaliteli olduğunu söylüyorlar. Hem ekonomik hem lezzetli daha da önemlisi sağlıklı" diye konuştu.

Yeraltı deposu fikrinin, babasının aklına geldiğini anlatan Vatansever, "'Çok az yağmur yağıyor. Bu bahçeye nasıl bakacağız?' dedi. Köy çocuğuyuz. Babam 'Evi yapmadan önce su deposu yapalım' dedi. Babam kendi elleriyle yaptı. İlk olarak su deposunu yaptık sonra binayı yaptık" dedi.

Kaynak: DHA