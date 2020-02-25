İzmir kışa festivalle veda ediyor

25.02.2020 13:39 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:42

İzmir Büyükşehir Belediyesi kışa veda ederken kış turizmini desteklemek ve merkez dışında kalan ilçelerin tanıtımını yapmak için 365+1 Kış Festivali düzenliyor. Ödemiş Gölcük'te yapılacak festivale katılım ücretsiz.

Çocuk animasyon ekibinin gün boyunca alanda olacağı festival 12.00'de başlayacak. 13.30'da dj Ulaş Çetinkaya performansını sergileyecek. 16.00'da Metin Arolat sahne alacak. Arolat 17.30'da sahneyi dj Orhun Özsoydan'a bırakacak.

Festival kapsamında izleyicilere sucuk ekmek dağıtılacak.

Ücretsiz servis

Etkinlik için Konak Atatürk Kültür Merkezi, Karşıyaka İskele, Bornova Metro çıkışı ve Üçkuyular İskele noktalarından 09.30 ve 10.00'da ücretsiz servis kaldırılacak. Dönüş saati ise 18.30 ve 19.00 olacak.

Kış Festivali 365+1 adını 6 saatlik artık zaman dilimlenin takvime dört yılda bir 29 Şubat olarak eklenmesinden alıyor.

Kaynak: Bültenler