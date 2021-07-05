İzmir Kent Konseyi Bornova'da
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İzmir Kent Konseyi Bornova'da

İzmir Kent Konseyi Bornova'da
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi ve İzmir Kent Konseyi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Taraflar arasında imzalanan protokole göre İzmir Kent Konseyi haftalık toplantılarını Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde gerçekleştirecek. Böylece Yerleşke'de faaliyetlerini sürdüren 237 STK İzmir'in en etkili kuruluşları arasında yer alan İzmir Kent Konseyi ile etkileşimde bulunma fırsatı yakalayarak çeşitli işbirlikleri için kapı aralayacak.

Faaliyetlerini Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nde sürdüren STK'lere bir yenisi daha ekleniyor. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık tarafından imzalanan protokolle birlikte Bornova'daki sivil toplum ekosistemi güçlenecek. Sivil toplum gönüllülerinin bireysel becerilerini ve kurumların kapasitelerini geliştirmeye katkı sunacak projelerin hayata geçirilmesi hedefiyle imzalanan protokolle birlikte İzmir Kent Konseyi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'nin tüm olanaklarından ücretsiz olarak faydalanacak.

"Demokrasi kültürünün geliştirilmesi gerekiyor"

İmza töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ İzmir Kent Konseyi'yle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Demokrasi kültürünün güçlenmesi için yerel yönetimlere büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Başkan İduğ, "Yerleşkemizde, demokrasinin olmazsa olmazı olan STK'lerimize birçok yönden kolaylık sağlıyoruz. Profesyonel sekretarya kadromuz ve sağladığımız fiziki ortamla birlikte derneklerimiz tüm enerjisini ve odağını projelerini hayata geçirmeye ayırabilecekler. Ayrıca derneklerimizin birbirleriyle iç içe olması daha etkin bir iletişimi doğal olarak işbirliğini beraberinde getiriyor. Böylece Bornova ve Bornovalılar için daha fazla proje üretilecek. İzmir Kent Konseyi ile imzaladığımız protokolle birlikte demokrasi kültürünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz" diye konuştu.

STK Yerleşkesi projesinin STK'lerin faaliyetlerini kolaylaştıran örnek bir hizmet olduğunu ifade eden İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, sivil toplum çalışmalarına desteklerinden dolayı Başkan İduğ'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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