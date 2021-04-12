İzmir Kent Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 liraya satılacak
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İzmir Kent Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 liraya satılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir Kent Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 liraya satılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Kent Ekmek büfelerinde satışa sunulacak pidenin satış fiyatını 1,5 TL olarak belirledi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Kent Ekmek büfelerinde satışa sunulacak pidenin satış fiyatını 1,5 TL olarak belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası, Ramazan ayı boyunca üreteceği 250 gramlık Ramazan pidesini 1,5 TL'den satacak. Kent Ekmek üretmeyi planladığı günlük 15 bin Ramazan pidesini 60 Kent Ekmek Satış Büfesi'nde satışa sunacak. Pideler büfelerden 11.00-18.00 saatleri arasında satın alınabilecek. Modern makinelerle el değmeden üretilen ekmek ve pidelerde; un, su, tuz ve maya kullanılıyor, ayrıca tesiste ekmek üretimi de devam ediyor. Kent Ekmek Şubeleri'nde 250 gram ekmeğin 1,25 TL olarak satışa sunulduğu ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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