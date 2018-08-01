İzmir Kendisine Çarpan Otomobil Sürücüsünün Serbest Bırakılmasına Tepki Gösterdi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, 21 yaşındaki Emir Can Çınar, ekmek almak için çıktığı evine motosikletiyle dönerken, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çınar, kazadan sonra otomobiliyle kaçan ve 4 gün sonra yakalanıp adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü C.G.'nin (61) serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Beni bu hale getirip kaçanın serbest bırakılması çok üzücü" dedi.Kaza, 4 Temmuz 2018 tarihinde, İzmir Seferihisar Karayolu, Çamlı Mevkisi'nde meydana geldi. Güzelbahçe'den Seferihisar yönüne giden C.G. yönetimindeki otomobil, saat 23.00 sıralarında ekmek almak için evden çıkan Emir Can Çınar'ın kullandığı 35 UFD 37 plakalı motosiklete çarptı. Çınar, motosikletiyle birlikte yaklaşık 15 metre savrulduktan sonra durabildi. Çınar'ın ailesi, evin yakınlarında olan kazanın gürültüsünü duyunca, evden çıkıp Çınar'ın yanına gitti. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar, 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edilip evine gönderildi. Otomobil sürücüsü C.G., kazadan sonra olay yerinden otomobiliyle birlikte kaçtı. Güzelbahçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla 4 gün sonra yakalanan C.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. C.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anında evde olduğunu bildiren baba Mehmet Çınar (51), "Emir Can eve geliyormuş, ben de pencerenin kenarında oturuyordum. Birden büyük bir gürültü koptu. Biz tüp patlattı zannettik. Sonra baktık ki motosiklet bir yerde oğlum bir yerde. Hemen evden çıkıp yanına koştuk. Oğlumu kollarımın arasına aldım. Sağlıkçı olduğunu söyleyen genç bir çocuk geldi, müdahalede bulundu. Sonra sürücüsü doktor olan bir araç durdu tesadüfen, ambulans gelene kadar o ikisi ilgilendiler. Bu bizim şansımız oldu" dedi. Otomobilin sürücüsünün serbest bırakılmasını kabullenemediğini belirten baba Çınar, "Ben gürültüyü duyup pencereden bakınca onun kaçışını gördüm. Birden gaza yüklenerek, müthiş bir hızla kaçtı. Yakalanıp, adliyeye sevk edilip serbest bırakıldıktan sonra da hiç telefon açıp 'geçmiş olsun' demedi. Böyle bir umursamazlık olamaz" dedi. Emir Can Çınar da kaza anında yolun kenarından eve doğru gelmekte olduğunu, bir otomobilin arkasından büyük bir gürültüyle çarptığını ve sonrasını hatırlamadığını söyledi. Çınar, hayatta kaldığı için şanslı olduğunu belirterek, "Belki de benim hayatıma mal olabilirdi ama şu an o dışarıda. Başkalarının hayatını tehlikeye sokmayacağının garantisini kim verebilir?" dedi.