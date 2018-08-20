İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda Bayram Yoğunluğu

İzmir'de vatandaşların en çok ilgi gösterdiği alışveriş alanlarından biri olan tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Kurban Bayramı alışverişi dolayısıyla ekstra yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlar giysi, ayakkabı, hediyelik eşya, çikolata, şeker, lokum, kolonya, kahve ve kuruyemiş satışlarının yapıldığı çarşıya adeta akın etti. Dar alanların zaman zaman tıkandığı çarşıda vatandaşlar gıda alışverişi yaparken esnaf da indirimli fiyatlarla müşterinin dikkatini çekmeye çalışıyor. Esnaf yoğunluktan vatandaşlar ise bayramın son indiriminden memnun ellerinde dolu poşetlerle çarşıdan ayrılıyor.

Bayram hazırlığı için Kemeraltı Çarşısı'na gelen Kenan Budak, "Rahmetli annem babam için lokum alacağım. Mezarlıkta dağıtacağım. Fiyatlar da uygun. Bayramı İzmir'de geçireceğim." dedi.

Kemeraltı Çarşısı'nda kuruyemiş dükkanı bulunan esnaf Oktay Söğüt, işlerinin yoğun olduğunu ve bundan memnun olduklarını belirterek, "İşimiz 12 ay iyi oluyor. Ama bayramda ekstra oluyor. Vatandaşlar bayram tatilinin sonlarına doğru şeker ve kolonyaya çok ağırlık veriyor. Pazarlık çok yapıyorlar. Biz 3 bayramdır aynı fiyatlarla çalışıyoruz." diye konuştu.