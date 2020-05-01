İZMİR Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü
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İZMİR Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü

İZMİR Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü
01.05.2020 21:55 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:56

Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir vatandaş cep telefonu ile karaya gelen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığını görüntüledi.

Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bir vatandaş cep telefonu ile karaya gelen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığını görüntüledi. Marmara'da nadiren, Ege ve Akdeniz kıyılardırda sıkça görülen kemane balığı Çeşme ilçesinde görüldü. Bugün gündüz saatlerinde bir vatandaş Paşalimanı Sahili'nde, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir balık gördü. Büyük bir şaşkınlık yaşayan vatandaş, balığı yaklaştığında Vatoz ailesine bağlı bir tür olan kemane balığı olduğunu belirledi. Cep telefonunu çıkartan vatandaş, kemane balığını görüntüledi.

İZMİR Kemane balığı Çeşme sahilinde görüldü

Kaynak: DHA

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