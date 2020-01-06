İzmir Kemalpaşa OSB'yi geleceğe taşıyacak 10 parametre

06.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:06

Devlet bir sanayi stratejisi oluşturmalı

Türkiye'nin kalkınması sanayinin günümüz koşullarına uygun bir şekilde güçlendirilmesiyle mümkün olabilecek. Ancak ülkemizde henüz netleşmiş, içeriği ve kapsamı üzerinde herkesin fikir birliğine vardığı bir sanayi stratejisi yok. Bu noktada görev devlete düşüyor. Devletin tüm tarafları bir araya getirerek, uzun vadeli bir sanayi stratejisi oluşturması bekleniyor.

Ortak Ar-Ge ve Ür-Ge merkezleri açılmalı

Bölgede uluslararası markalaşmış firmaların yanı sıra çok sayıda da KOBİ var. KOBİ'ler finansal güçleri zayıf firmalar olsalar da çok başarılı işlere imza atıyor. Bu firmaların klasik üretimden yalın üretime geçebileceği, Ar-Ge ve Ür-Ge'lerini yapabilecekleri ortak merkezler oluşturarak, daha teknolojik ve katma değerli ürünler üretmeleri sağlanabilir.

Bölge içi iletişim güçlendirilmeli

Bölgedeki fabrikalar, birbirlerinin yaptığı işlerden habersiz olabiliyor. İşletmelerin ürünlerini sergilediği showroom niteliğinde bir sergi salonunun varlığı, bölge içindeki ticaretin gelişimine büyük katkı sağlayacak. Ayrıca dışarıdan bir yabancı heyet geldiğinde fabrika fabrika dolaştırmak yerine o sergi salonunda OSB'nin tanıtımı ve markalaşmasını artırabilecek bir ortam yaratılabilecek.

Demiryolu hattı rantabl hale getirilmeli

KOSBİ'nin yıllık üç milyon ton yük yükleme ve boşaltma kapasitesine sahip demiryolu istasyonu var. Ancak bölge sanayicisi şu anda bu olanağı kullanamıyor ve istasyon atıl bekliyor. Çünkü demiryolu seçeneği karayolu nakliyesinin 1,5 katı bir maliyete yol açıyor. Oysa tam tersi olmalı. Bölge içindeki istasyonların OSB tarafından işletilmesi bir çözüm olabilecek.

İstihdam ofisi daha etkin kılınmalı

KOSBİ'de halihazırda firmaların insan kaynakları ihtiyacını karşılamak üzere İŞKUR onaylı Özel İstihdam Bürosu mevcut. Ancak bu büronun bölge sanayicisinin ihtiyaçları doğrultusunda daha etkin hale getirilmesi ve bölge üyeleri nezdinde tanıtımının yapılmasına ihtiyaç var.

Yiğitler Barajı bir an önce tamamlanmalı

Aşırı artezyen suyu kullanımı bölge için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bölgenin su ihtiyacını karşılamak üzere Yiğitler Barajı yatırımına başlandı. Ancak ödenek yetersizliği nedeniyle inşaat çalışmaları çok hızlı ilerleyemiyor. KOSBİ yönetiminin Orman Bakanlığı ve DSİ ile imzaladığı protokoller sonucunda baraj için ortaklık söz konusu olabilecek.

Sanayicinin gözü kulağı lojistik köyde

Kemalpaşa Lojistik Köyü bölgenin hemen sınırında inşa ediliyor. Lojistik köy kurulduğu zaman bölgenin önemi daha da artacak ve sanayicinin rekabette eli daha da güçlenecek. Ancak lojistik köy için çalışmalar yaklaşık 6-7 yıldır hala sürüyor. Kamu bu işleri çok hızlı götüremediği için lojistik köyün KOSBİ'ye devredilip işletilmesinin önü açılmalı.

Bölgeye hafif raylı sistem gelmeli

30 bin yakın çalışan KOSBİ'ye servis araçlarıyla gelip gidiyor. Bu da muhtemel trafik kazaları gibi içerdiği çeşitli risklerin yanı sıra zaman ve kaynak israfına neden oluyor. Bölgeye yönelik toplu ulaşım olanaklarının bir an önce sağlanması, sanayici ve çalışanların rahat bir nefes almasını sağlayacak.

Çevre koruma çalışmaları yoğunlaşmalı

KOSBİ'li sanayiciler çevre konusunda çok hassas oldukları için bölgede çevreye yönelik çalışmalar da yapılmasını istiyor. KOSBİ'nin kurulu olduğu havzanın sanayisiyle, arıtma tesisleriyle, konutlarıyla, parklarıyla, okullarıyla planlanması ve bu çerçevede Nif Çayı'nın ıslah edilmesi, genel olarak bölgenin yeşillendirilmesi sanayicinin acil talepleri arasında.

İtfaiye teşkilatına ihtiyaç var

Bölge fabrikalarından birinde yangın çıktığı zaman itfaiye Kemalpaşa ve Bornova'dan geliyor. Bu da yangınlara zamanında müdahale edilmesi için yeterli olmuyor. KOSBİ yönetimi itfaiye istasyonu için gerekli arsayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis etmiş durumda. Belediye ile yapılan protokol doğrultusunda süren görüşmelerin ivedilikle tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler